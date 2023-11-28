Τις δύσκολες στιγμές που πέρασε η εννιάχρονη κόρη του Έμιλι Χαντ στα χέρια της Χαμάς ενώ ο ίδιος πίστευε πως είναι νεκρή, περιγράφει σε συνέντευξή του στο CNN ο πατέρας της Τόμας Χαντ.

Όπως ο ίδιος είπε, η Έμιλι πίστευε πως ήταν όμηρος για έναν ολόκληρο χρόνο, μάλιστα δυσκολεύεται να κοιμηθεί και κάθε βράδυ κλαίει όταν ξαπλώνει.

«Είναι τρομακτικό. Πιθανότατα να την τραβούσαν, να την έσερναν, να την έσπρωχαν… υπό πυροβολισμούς», είπε σήμερα, Τρίτη ο πατέρας της επσημαίνοντας πως τώρα ξεκινάει σταδιακά η εννιάχρονη να μιλάει και να περιγράφει τα όσα πέρασε στα χέρια της Χαμάς. Η Έμιλι απελευθερώθηκε το περασμένο Σάββατο και όπως η ίδια είπε ανάμεσα στις λιγοστές λέξεις είναι ότι «κανείς δεν μας χτύπησε».

«Ανοίγεται αργά, σιγά σιγά», είπε ο Χαντ.

«Θα μάθουμε μόνο τι πέρασε πραγματικά καθώς ανοίγεται», είπε στο CNN. «Θέλω να μάθω τόσες πολλές πληροφορίες… αλλά πρέπει να τους αφήσετε, όταν είναι έτοιμοι, θα μιλησουν».

Ο Τόμας Χαντ ανέφερε ότι σοκαρίστηκε με την εικόνα της κόρης του μόλις την είδε μετά από τόσες ημέρες στην αιχμαλωσία.

«Μόνο όταν έκανε ένα βήμα πίσω, μπόρεσα να δω το πρόσωπό της που ήταν λαξευμένο, όπως το δικό μου, ενώ πριν ήταν παχουλό, κοριτσίστικο, ένα νεαρό παιδικό πρόσωπο». Όπως και οι άλλοι όμηροι, η Έμιλι έχει χάσει σωματικό βάρος και ο Χαντ είπε ότι δεν την είχε δει ποτέ τόσο χλωμή.

«Το πιο συγκλονιστικό - ανησυχητικό σημείο κατά τη συνάντησή τους ήταν ότι απλά ψιθύριζε, δεν μπορούσες να την ακούσεις. Έπρεπε να βάλω το αυτί μου στα χείλη της», είπε. «Την είχαν ρυθμίσει να μην κάνει θόρυβο» πρόσθεσε.

Όταν την ρώτησε πόσο καιρό πίστευε πως ήταν όμηρος η εννιάχρονη απάντησε «ένα χρόνο».

«Εκτός από τους ψιθύρους, αυτό ήταν μια γροθιά. Ένα έτος.»

Παράλληλα, ο πατέρας της είπε πως μόλις η Έμιλη ξαπλώνει στο κρεβάτι της να κοιμηθεί, κλαίει.

«Χθες το βράδυ έκλαψε μέχρι που το πρόσωπό της έγινε κόκκινο, δεν μπορούσε να σταματήσει. Δεν ήθελε καμία παρηγοριά, υποθέτω ότι έχει ξεχάσει πώς να παρηγορείται», λέει ο Χαντ. «Πήγε κάτω από τα σκεπάσματα του κρεβατιού, κάτω από το πάπλωμα, σκεπάστηκε και έκλαψε ήσυχα».

Δεν ήθελε να την αγγίζουν κι έτσι ο Χάντ περίμενε μέχρι να είναι έτοιμη να την αγγίξει και πάλι. «Είναι ένα πολύ αποφασιστικό κοριτσάκι, πολύ δυνατό» είπε.

Η μητέρα της Έμιλυ πέθανε από καρκίνο όταν η μικρή ήταν δύο ετών.

Πηγή: skai.gr

