Το Κατάρ μόλις ανακοίνωσε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για παράταση της ανθρωπιστικής εκεχειρίας για δύο ημέρες όπως μεταδίδει το BBC.

Η εκεχειρία επρόκειτο να λήξει σήμερα.

«Το κράτος του Κατάρ ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαμεσολάβησης, επετεύχθη συμφωνία για παράταση της ανθρωπιστικής εκεχειρίας για δύο ημέρες στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση του Κατάρ.

The State of Qatar announces, as part of the ongoing mediation, an agreement has been reached to extend the humanitarian truce for an additional two days in the Gaza Strip. — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) November 27, 2023

Η Χαμάς επιβεβαίωσε επίσης την εκεχειρία

«Το Ισλαμικό Κίνημα Αντίστασης Χαμάς ανακοινώνει ότι έχει συμφωνηθεί με τους αδελφούς στο Κατάρ και την Αίγυπτο να παραταθεί η προσωρινή ανθρωπιστική εκεχειρία για δύο επιπλέον ημέρες υπό τους ίδιους όρους με την προηγούμενη εκεχειρία», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Χαμάς.

Ο Λευκός Οίκος «χαιρετίζει» την παράταση της εκεχειρίας στη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος Τύπου για θέματα εθνικής ασφάλειας

Η Ουάσιγκτον «θα ευχόταν σίγουρα η κατάπαυση του πυρός να παραταθεί περαιτέρω και αυτό θα εξαρτηθεί από τις απελευθερώσεις επιπλέον ομήρων από τη Χαμάς», συμπλήρωσε.

Ο Τζον Κίρμπι πρόσθεσε πως ελπίζει ότι Αμερικανοί πολίτες θα βρίσκονται μεταξύ των 20 ομήρων που θα απελευθερωθούν στη συνέχεια, καθώς 8 έως 9 Αμερικανοί πολίτες πιστεύεται ότι εξακολουθούν και βρίσκονται μεταξύ των ομήρων.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι επιβεβαίωσε ότι άλλες 20 Ισραηλινές γυναίκες και παιδιά θα απελευθερωθούν κατά τη διάρκεια της διήμερης παράτασης της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Ο Κίρμπι δήλωσε ότι υπήρξε αναστάτωση με τη σημερινή απελευθέρωση επειδή η Χαμάς αρχικά επιδίωξε να απελευθερώσει πολλά παιδιά χωρίς τις μητέρες τους, τα οποία κρατούνται επίσης στη Γάζα.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαιώνει την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ- Χαμάς

Το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν να παραταθεί η εκεχειρία στη Γάζα, δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Οι οικογένειες των ομήρων που αναμένεται να απελευθερωθούν σήμερα από τη Χαμάς έχουν ειδοποιηθεί, ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού

Οι οικογένειες Ισραηλινών ομήρων, που είχε απαγάγει η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου και που αναμένεται να απελευθερωθούν απόψε, ενημερώθηκαν, έγινε γνωστό από το Γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους κρατουμένους που κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται πόσοι όμηροι θα απελευθερωθούν.

Σύμφωνα με το The times of Israel, τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι 11 Ισραηλινοί όμηροι θα απελευθερωθούν σύντομα — εννέα παιδιά και δύο γυναίκες, οι οποίες είναι οι μητέρες ορισμένων από τα παιδιά.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη Ισραηλινή δήλωση που να επιβεβαιώνει αυτούς τους αριθμούς.

Τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης προσθέτουν ότι οι όμηροι που απελευθερώθηκαν προέρχονται από το Κιμπούτς Νιρ Οζ, την κοινότητα που επλήγη περισσότερο κατά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.

