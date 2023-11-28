Οι Αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ επιβεβαίωσαν την Τρίτη τον θάνατο του ομήρου Ravid Katz, ο οποίος απήχθη κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ όπως μεταδίδει το CNN.

Είναι η τρίτη φορά που ο Ισραηλινός Στρατός επιβεβαιώνει τον θάνατο ενός ομήρου στις 7 Οκτωβρίου στη Γάζα, μετά τον Noa Marciano και τον Yehudit Weiss.

Οι IDF αναφέρουν ότι η σορός του Katz κρατείται από τη Χαμάς στη Γάζα. Δεν είναι ξεκάθαρο αν πέθανε στη Γάζα ή αν σκοτώθηκε στο Ισραήλ και μεταφέρθηκε στη Γάζα.

Τον Katz τον πήραν από το Kibbutz Nir Oz. Είναι ο αδερφός του Doron Katz Asher, ενός όμηρου που αφέθηκε ελεύθερος την Παρασκευή.

