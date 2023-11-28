Ο ηγέτης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας Γιαχία Σινουάρ φέρεται να επισκέφθηκε ομήρους

Ο ηγέτης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ο Γιαχία Σινουάρ, φέρεται να επισκέφθηκε κάποιους από τους ομήρους που πήρε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα κατά την έφοδό του σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, μετέδωσε ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο, επικαλούμενο μια όμηρο η οποία αφέθηκε ελεύθερη χθες Δευτέρα.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της απελευθερωθείσας, η ταυτότητα της οποίας δεν αποκαλύφθηκε, η επίσκεψη έγινε σε υπόγεια σήραγγα τις πρώτες ημέρες μετά την επίθεση, στην οποία έχασαν τη ζωή τους κάπου 1.200 άνθρωποι και απήχθησαν άλλοι περίπου 240, κατά τους αριθμούς των ισραηλινών αρχών.

Ο επισκέπτης συστήθηκε στους ομήρους ως Γιαχία Σινουάρ και τούς μίλησε στα εβραϊκά, κατά την ίδια. «Είστε απόλυτα ασφαλείς εδώ, δεν θα πάθετε τίποτα», φέρεται να τούς είπε, σύμφωνα με την όμηρο.

Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατο να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο, σημειώνει το Γερμανικό Πρακτορείο.

Ο Γιαχία Σινουάρ είχε καταδικαστεί από ισραηλινό δικαστήριο το 1988 για επιθέσεις στις οποίες σκοτώθηκαν δυο ισραηλινοί στρατιώτες και τέσσερις παλαιστίνιοι φερόμενοι ως πληροφοριοδότες των ισραηλινών υπηρεσιών κατασκοπείας. Πέρασε πάνω από δυο δεκαετίες κρατούμενος σε ισραηλινές φυλακές, όπου έμαθε εβραϊκά.

Το 2011 ο Γιαχία Σινουάρ ήταν ανάμεσα στους 1.000 και πλέον παλαιστίνιους φυλακισμένους που απελευθερώθηκαν σε αντάλλαγμα για τον ισραηλινό στρατιώτη Γκιλάντ Σαλίτ.

Το 2017 έγινε ηγέτης του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στη Λωρίδα της Γάζας.

Μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, την πιο πολύνεκρη από καταβολής εβραϊκού κράτους το 1948, ο Γιαχία Σινουάρ βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τα πλέον καταζητούμενα πρόσωπα που καταρτίζουν οι ισραηλινές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

