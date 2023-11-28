Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, συναντήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες με τον Τούρκο ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, πριν τη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων όπως μεταφέρει το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανάμεσα στους δύο ΥΠΕΞ βρέθηκε η κρίση στη Γάζα, η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, αλλά και η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας.



Minister of Foreign Affairs @HakanFidan met with Antony Blinken, U.S. Secretary of State, in Brussels.



The meeting took place before the Meeting of #NATO Ministers of Foreign Affairs and the Ministers discussed the recent developments in Gaza and Sweden's NATO membership… pic.twitter.com/nATLRewHNh — Turkish MFA (@MFATurkiye) November 28, 2023

Πηγή: skai.gr

