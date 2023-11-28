Λογαριασμός
Συνάντηση Μπλίνκεν - Φιντάν: Ο πόλεμος Ισραήλ - Χαμάς και η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ στο επίκεντρο

ΟΙ δύο ΥΠΕΞ συζήτησαν για την κρίση στη Γάζα, η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, αλλά και η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας

Μπλίνκεν_Φιντάν

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, συναντήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες με τον Τούρκο ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, πριν τη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων όπως μεταφέρει το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανάμεσα στους δύο ΥΠΕΞ βρέθηκε η κρίση στη Γάζα, η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, αλλά και η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας.
 

