Στα χέρια του Ερυθρού Σταυρού οι 11 όμηροι της Χαμάς - Απελευθερώθηκαν και 33 Παλαιστίνιοι, λέει το Κατάρ - Δείτε βίντεο

Στους ομήρους που απελευθερώθηκαν περιλαμβάνονται 3 Γάλλοι, 2 Γερμανοί και 6 Αργεντινοί πολίτες σύμφωνα με το Κατάρ, ενώ στους απελευθερωθέντες Παλαιστίνιους από τις Ισραηλινές φυλακές περιλαμβάνονται 30 ανήλικοι και 3 γυναίκες

UPDATE: 01:52
hostages

Στο έδαφος του Ισραήλ βρίσκονται εδώ και λίγη ώρα οι 11 όμηροι που απελευθερώθηκαν νωρίτερα από τη Χαμάς, επιβεβαίωσε απόψε η διοίκηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).

Πρόκειται για εννέα παιδιά (μεταξύ των οποίων δύο κοριτσάκια ηλικίας μόλις τριών ετών) και δύο γυναίκες που είχαν απαχθεί από το κιμπούτς Νιρ Οζ κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Οι πατέρες των παιδιών εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο κιμπούτς Νιρ Οζ δολοφονήθηκαν περίπου 30 άνθρωποι, ενώ περισσότεροι από 70 απήχθησαν από ενόπλους.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ διευκρίνισε ότι οι 11 ισραηλινοί όμηροι έχουν διπλή υπηκοότητα: τρεις με γαλλική, δύο με γερμανική και έξι με αργεντίνικη.

Παράλληλα, απελευθερώθηκαν 33 Παλαιστίνιοι – 30 παιδιά και τρεις γυναίκες – που κρατούνταν σε ισραηλινές φυλακές, συμπλήρωσε.

Those released from Israeli prisons include 30 minors and 3 women, while the Israelis released from Gaza include 3 French citizens, 2 German citizens, and 6 Argentinian citizens, were handed over to the ICRC.

Από την Παρασκευή το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα και οι αρχές του Ισραήλ άρχισαν να αφήνουν ελεύθερους αντίστοιχα από δέκα και πάνω ομήρους —γυναίκες και παιδιά— σε αντάλλαγμα για τριπλάσιους παλαιστίνιους κρατούμενους, επίσης γυναίκες και παιδιά, στο πλαίσιο συμφωνίας που κλείστηκε με τη μεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ.

Η συμφωνία των δυο πλευρών παρατάθηκε ως μεθαύριο Πέμπτη, ανακοίνωσαν η Χαμάς και το Κατάρ, ενώ οι αρχές του Ισραήλ ανέφεραν πως προετοιμάζουν κατάλογο με άλλους 50 κρατούμενους που θα αποφυλακιστούν τις δυο επόμενες ημέρες.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ισραήλ όμηροι Χαμάς Λωρίδα της Γάζας
