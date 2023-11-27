Στο έδαφος του Ισραήλ βρίσκονται εδώ και λίγη ώρα οι 11 όμηροι που απελευθερώθηκαν νωρίτερα από τη Χαμάς, επιβεβαίωσε απόψε η διοίκηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).

Πρόκειται για εννέα παιδιά (μεταξύ των οποίων δύο κοριτσάκια ηλικίας μόλις τριών ετών) και δύο γυναίκες που είχαν απαχθεί από το κιμπούτς Νιρ Οζ κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Οι πατέρες των παιδιών εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο κιμπούτς Νιρ Οζ δολοφονήθηκαν περίπου 30 άνθρωποι, ενώ περισσότεροι από 70 απήχθησαν από ενόπλους.

The moment when the group of 11 Israeli hostages were handed over by Hamas to the Red Cross, among them only children and women.



That was the last group set to be released in the initial 4-day ceasefire agreement. pic.twitter.com/JO3Alm3Gsg — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) November 27, 2023

על פי המידע שנמסר מהצלב האדום, 11 חטופות וחטופים ישראלים בדרכם לשטח ישראל — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 27, 2023

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ διευκρίνισε ότι οι 11 ισραηλινοί όμηροι έχουν διπλή υπηκοότητα: τρεις με γαλλική, δύο με γερμανική και έξι με αργεντίνικη.

The 11 Israeli hostages released from Hamas captivity tonight: Sharon Aloni Cunio and her children Emma and Yuli, siblings Sahar and Erez Calderon,Karina Engel-Bart and her children Mika and Yuval, siblings Yagil and Or Yaakov, and Eitan Yahalomi. pic.twitter.com/dX1kFdoJi9 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 27, 2023

Operation ‘Heaven’s Doors’ continues, Tonight, 11 Israeli hostages were released, ages 3-53.



These are their names:



Sharon (34), Emma (3) and Yuli (3) Cunio

(Father David is still a hostage)



Karina (53), Mika (18) and Yuval (11) Engel

(Father Ronen is still a hostage)



Sahar… pic.twitter.com/c2p4UNY84X — Yaari Cohen (@YaariCohen) November 27, 2023

Παράλληλα, απελευθερώθηκαν 33 Παλαιστίνιοι – 30 παιδιά και τρεις γυναίκες – που κρατούνταν σε ισραηλινές φυλακές, συμπλήρωσε.

Those released from Israeli prisons include 30 minors and 3 women, while the Israelis released from Gaza include 3 French citizens, 2 German citizens, and 6 Argentinian citizens, were handed over to the ICRC.

— د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) November 27, 2023

11 more Israeli hostages are expected to be released in exchange for 33 Palestinians on the fourth day of humanitarian pause deal pic.twitter.com/YTSpiOAVvI — TRT World Now (@TRTWorldNow) November 27, 2023

Από την Παρασκευή το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα και οι αρχές του Ισραήλ άρχισαν να αφήνουν ελεύθερους αντίστοιχα από δέκα και πάνω ομήρους —γυναίκες και παιδιά— σε αντάλλαγμα για τριπλάσιους παλαιστίνιους κρατούμενους, επίσης γυναίκες και παιδιά, στο πλαίσιο συμφωνίας που κλείστηκε με τη μεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ.

Η συμφωνία των δυο πλευρών παρατάθηκε ως μεθαύριο Πέμπτη, ανακοίνωσαν η Χαμάς και το Κατάρ, ενώ οι αρχές του Ισραήλ ανέφεραν πως προετοιμάζουν κατάλογο με άλλους 50 κρατούμενους που θα αποφυλακιστούν τις δυο επόμενες ημέρες.

