Για παραβίαση του πλαισίου της επιχειρησιακής παύσης (εκεχειρίας), κάνουν λόγο οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους, καθώς την τελευταία ώρα, τρεις εκρηκτικοί μηχανισμοί πυροδοτήθηκαν δίπλα σε στρατεύματα του IDF σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες στη βόρεια Λωρίδα της Γάζα.

Σε μία από τις τοποθεσίες, μαχητές της Χαμάς άνοιξαν επίσης πυρ κατά των στρατευμάτων, οι οποίοι απάντησαν με πυρά.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν ελαφρά αρκετοί ισραηλινοί στρατιώτες, αναφέρεται στην ίδια ενημέρωση.

Over the last hour, 3 explosive devices were detonated adjacent to IDF troops in 2 different locations in northern Gaza, violating the framework of the operational pause.



In one of the locations, terrorists also opened fire at the troops, who responded with fire. A number of… — Israel Defense Forces (@IDF) November 28, 2023

Λίγο μετά το αναφερόμενο περιστατικό, σύμφωνα με τη Jerusalem Post, ο εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών al-Qassam της Χαμάς, Abu Obeidah, υποστήριξε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δίεπραξαν «σαφή παραβίαση» της εκεχειρίας στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας και ότι η Χαμάς «αντιμετώπισε αυτήν την παραβίαση».

«Ο Ισραηλινός Στρατός παρέμεινε εντός των συμφωνημένων γραμμών της κατάπαυσης του πυρός», τόνισε από την πλευρά του ο Εκπρόσωπος Τύπου του IDF.

Παλαιστινικά μέσα αναφέρουν ότι λίγο μετά την ανταλλαγή πυρών Χαμάς-IDF, ισραηλινά μαχητικά άρχισαν να πετούν πάνω από τη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

