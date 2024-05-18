Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ μεταβαίνει στη Σαουδική Αραβία και στο Ισραήλ

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, ο Τζέικ Σάλιβαν, θα μεταβεί στη Σαουδική Αραβία το Σάββατο και στο Ισραήλ την Κυριακή, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Καθώς ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προσπαθεί να επιτευχθεί μια εξομάλυνση στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, ο Τζέικ Σάλιβαν αναμένεται να συναντηθεί με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, διευκρίνισε ο Τζον Κίρμπι, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.

Οι συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία με τον de facto ηγέτη του βασιλείου θα επικεντρωθούν σε "διμερή και περιφερειακά θέματα, μεταξύ των οποίων ο πόλεμος στη Γάζα", όπως και στις "προσπάθειες που είναι σε εξέλιξη για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή", δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλους υψηλόβαθμους Ισραηλινούς αξιωματούχους, ο απεσταλμένος του Τζο Μπάιντεν αναμένεται επίσης να συζητήσει για τη σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, "συμπεριλαμβανομένων των διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση όλων των ομήρων (που κρατούνται στη Γάζα) και για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης".

Η συζήτηση θα εστιάσει επίσης στην κοινή βούληση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ να "νικήσουν για πάντα τη Χαμάς τόσο μέσω της στρατιωτικής πίεσης όσο και μέσω ενός πολιτικού σχεδίου", εξήγησε ο Τζον Κίρμπι.

Η εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας, βάσει του μοντέλου των συμφωνιών που συνάπτονται με άλλες αραβικές χώρες, είναι ένας από τους μεγάλους διπλωματικούς στόχους του Αμερικανού προέδρου.

Η Σαουδική Αραβία απαιτεί για να επιτευχθεί αυτό, εγγυήσεις ασφαλείας, τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν πρόθυμες να της προσφέρουν, αλλά το Ριάντ ζητεί επίσης τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους, την οποία δεν θέλει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

