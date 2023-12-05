Σε απόσταση είκοσι μέτρων κράτησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, τους νέους πρεσβευτές στη Ρωσία κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του Κρεμλίνου όπου ο Ρώσος πρόεδρος αποδέχτηκε τα διπλωματικά διαπιστευτήρια.

#Putin told new ambassadors to #Russia that "#Russia is open to constructive partnership with all countries, without exception... Our country has no prejudiced and even more hostile intentions, no matter to whom it may be."



It's been almost 2 years of genocidal war in #Ukraine. pic.twitter.com/kHtQYIKekI December 4, 2023

Ο Πούτιν που αποδίδει την επιμονή του να τηρεί τις αποστάσεις σε υγειονομικούς λόγους ενώ οι σκηνές αμηχανίας που εκτυλίχθηκαν κατά την τελετή θύμιζαν εποχές της πανδημίας του Covid.

Ο Ρώσος πρόεδρος επέμεινε στην ουσία σε μία προσφιλή του τακτική που ακολουθούσε σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας ακόμα και στη διάρκεια συναντήσεών του με ηγέτες άλλων χωρών, αλλά και δικών του υπουργών.

Ο Ρώσος Πρόεδρος εμφανίστηκε σε μεγάλο βαθμό επιφυλακτικός να έρθει σε στενή επαφή με οποιονδήποτε εκτός του προσωπικού του προσωπικού ασφαλείας.

Χαρακτηριστικές ήταν οι εικόνες από τις συναντήσεις του με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σολτς όταν τους υποδέχθηκε παρεμβάλλοντας ανάμεσά τους ένα τεράστιο τραπέζι με τις δυο πλευρές να κάθονται απέναντι και να συνομιλούν από μακριά.

Παράλληλα και μέλη του υπουργείου Άμυνας και των ενόπλων δυνάμεων του ίδιου του Πούτιν, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου και του αρχηγού του στρατού Βαλέρι Γκερασίμοφ, υπέστησαν την ίδια μεταχείριση.

Ένας ακόμη φόβος που επέβαλλε την απόσταση ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο και τους συνομιλητές του ήταν και εκείνος της απόπειρας δολοφονίας εναντίον του αν και με την πάροδο του χρόνου άρχισαν να αυξάνονται οι φήμες ότι ο Πούτιν υπέφερε από μια σοβαρή άγνωστη ιατρική κατάσταση.

Αυτές οι φήμες εντάθηκαν λίγο μετά την εισβολή του στην Ουκρανία, με τους επικριτές, ακόμη και κάποιες πηγές του Κρεμλίνου, να ισχυρίζονται ότι μπορεί να πάσχει από καρκίνο ή ίσως από τη νόσο του Πάρκινσον.

Το Κρεμλίνο αρνείται σταθερά ότι υπάρχει κάτι κακό με την υγεία του Πούτιν.

Ο Πούτιν σπάνια συναντάται με απλούς Ρώσους, ειδικά μετά την πανδημία Covid, και όταν το κάνει και έρχεται σε άμεση επαφή με τους πολίτες όπως τη φορά που επισκέφθηκε το Νταγκεστάν και υπήρξε ιδιαίτερα εγκάρδιος με το πλήθος, υπήρξε έντονη η φημολογία ότι πρόκειται για σωσία του.

Πηγή: skai.gr

