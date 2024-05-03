Η Γερμανία κάλεσε για εξηγήσεις τον Ρώσο επιτετραμμένο που ασκεί χρέη πρεσβευτή στο Βερολίνο, με αφορμή μια σειρά κυβερνοεπιθέσεων που, όπως υποστηρίζει, στόχευαν το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, αλλά και τον αμυντικό και αεροδιαστημικό τομέα της χώρας.

Το υπουργείο Εσωτερικών απέδωσε αυτές τις κυβερνοεπιθέσεις στη ρωσική υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών GRU. Η APT 28, η ομάδα που ενορχήστρωσε τις επιθέσεις το 2022 και αναφέρεται στην GRU, εκμεταλλεύτηκε ένα άγνωστο έως τότε κενό ασφαλείας στο Microsoft Outlook για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να μπαίνει σε λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

«Οι ρωσικές κυβερνοεπιθέσεις συνιστούν απειλή για τη δημοκρατία μας και τις αντιμετωπίζουμε αποφασιστικά» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ, προσθέτοντας ότι η Γερμανία συνεργάζεται με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. «Σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε να μας εκφοβίσει το ρωσικό καθεστώς», πρόσθεσε.

Η Φέζερ σημείωσε ότι είναι κρίσιμης σημασίας να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους επιθέσεις από τη Ρωσία, ενόψει των ευρωεκλογών και άλλων εκλογικών αναμετρήσεων φέτος.

Νωρίτερα, η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ προειδοποίησε τη Μόσχα ότι θα υποστεί συνέπειες για τις επιθέσεις, εξαιτίας των οποίων τέθηκαν εκτός λειτουργίας πολλοί γερμανικοί ιστότοποι.

Η APT 28, γνωστή και με την ονομασία Fancy Bear, δρα παγκοσμίως τουλάχιστον από το 2004, κυρίως στον τομέα της κυβερνοκατασκοπείας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, είναι μια από τις πιο δραστήριες και επικίνδυνες ομάδες κυβερνοεπιθέσεων παγκοσμίως.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.