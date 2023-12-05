Το Ισραήλ δήλωσε ότι έχει περικυκλώσει τον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπαλίγια στο βορρά, το μεγαλύτερο στη Γάζα, με τον ισραηλινό στρατό να υποστηρίζει ότι χρησιμοποιήθηκε από τη Χαμάς ως βάση. Τα Ηνωμένα Έθνη από πλευράς τους προειδοποίησαν για ένα «σενάριο κόλασης» στη Γάζα. Η Unicef δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν «ασφαλείς ζώνες» πουθενά στη Γάζα, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι η κατάσταση χειροτερεύει κάθε ώρα που περνάει.



Στη νότια Γάζα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι σύντομα αναμένεται μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση στο νότο, μέσα και γύρω από η Χαν Γιουνίς, όπου λέγεται ότι έπεσαν προειδοποιητικά φυλλάδια. Η Χαν Γιουνίς βομβαρδίζεται. Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ώρες αφότου η παλαιστινιακή υγειονομική αρχή ανακοίνωσε ότι 43 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη. Εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης δήλωσε ότι αναμένει «δύσκολες» μάχες στην τελική φάση της επίθεσης των IDF στη Γάζα.



The residents of Gaza have been instructed to refrain from using the Salah al-Din Road, and instead have been redirected to different routes.



A local tactical pause will take effect today in the Rafah area until 14:00, for the purpose of allowing the entrance of further… https://t.co/R6xmBbc3l2 December 5, 2023

Ο ισραηλινός αξιωματούχος δεν έκανε κανένα σχόλιο για τις αναφορές για ένα σύστημα μεγάλων αντλιών που συναρμολογούνται για να πλημμυρίσουν το δίκτυο των σηράγγων της Χαμάς κάτω από τη Γάζα με θαλασσινό νερό από τη Μεσόγειο.



Aπό πλευράς του, ο εμίρης του Κατάρ επέκρινε την «επαίσχυντη» διεθνή αδράνεια σχετικά με τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου στη Ντόχα.

Hamas deliberately embeds itself among civilians so that Gazans will bear the consequences of Hamas atrocities.



Our war is against Hamas—not the people of Gaza.



We are taking extensive measures to mitigate harm to the civilians that Hamas uses as shields. pic.twitter.com/C5NQetzzRt — Israel Defense Forces (@IDF) December 4, 2023



«Είναι ντροπή για τη διεθνή κοινότητα να επιτρέπει αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα να συνεχίζεται για σχεδόν δύο μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων συνεχίζεται η συστηματική και εσκεμμένη δολοφονία αθώων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ-Θάνι.



Το Ισραήλ αρνείται κατηγορηματικά ότι στοχοποιεί αμάχους, λέγοντας ότι καταβάλλει εξαιρετικά εκτεταμένες προσπάθειες για να τους προστατεύσει και κατηγορεί την παλαιστινιακή τρομοκρατική ομάδα ότι οικοδόμησε ολόκληρη τη στρατηγική της γύρω από τη χρήση αμάχων ως «ανθρώπινων ασπίδων» για να προστατεύσει τα μέλη της από το να στοχοποιηθούν από το Ισραήλ.



Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα γινόταν μια «τακτική παύση» νωρίτερα στη Ράφα, στα νότια σύνορα, για να επιτραπεί η είσοδος της βοήθειας.



