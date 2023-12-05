Λογαριασμός
Ισραήλ: Περικυκλώσαμε τον καταυλισμό της Τζαμπαλίγια – ΟΗΕ: Κόλαση επί γης στη Γάζα, δεν υπάρχει ασφαλής ζώνη

Σε κλοιό η Χαν Γιουνίς στο νότο - Εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης δήλωσε ότι αναμένει «δύσκολες» μάχες στην τελική φάση της επίθεσης των IDF στη Γάζα 

IDF

Το Ισραήλ δήλωσε ότι έχει περικυκλώσει τον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπαλίγια στο βορρά, το μεγαλύτερο στη Γάζα, με τον ισραηλινό στρατό να υποστηρίζει ότι χρησιμοποιήθηκε από τη Χαμάς ως βάση. Τα Ηνωμένα Έθνη από πλευράς τους προειδοποίησαν για ένα «σενάριο κόλασης» στη Γάζα. Η Unicef δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν «ασφαλείς ζώνες» πουθενά στη Γάζα, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι η κατάσταση χειροτερεύει κάθε ώρα που περνάει. 

Στη νότια Γάζα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι σύντομα αναμένεται μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση στο νότο, μέσα και γύρω από η Χαν Γιουνίς, όπου λέγεται ότι έπεσαν προειδοποιητικά φυλλάδια. Η Χαν Γιουνίς βομβαρδίζεται. Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ώρες αφότου η παλαιστινιακή υγειονομική αρχή ανακοίνωσε ότι 43 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη. Εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης δήλωσε ότι αναμένει «δύσκολες» μάχες στην τελική φάση της επίθεσης των IDF στη Γάζα. 
 

Ο ισραηλινός αξιωματούχος δεν έκανε κανένα σχόλιο για τις αναφορές για ένα σύστημα μεγάλων αντλιών που συναρμολογούνται για να πλημμυρίσουν το δίκτυο των σηράγγων της Χαμάς κάτω από τη Γάζα με θαλασσινό νερό από τη Μεσόγειο. 

Aπό πλευράς του, ο εμίρης του Κατάρ επέκρινε την «επαίσχυντη» διεθνή αδράνεια σχετικά με τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου στη Ντόχα.


«Είναι ντροπή για τη διεθνή κοινότητα να επιτρέπει αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα να συνεχίζεται για σχεδόν δύο μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων συνεχίζεται η συστηματική και εσκεμμένη δολοφονία αθώων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ-Θάνι.

Το Ισραήλ αρνείται κατηγορηματικά ότι στοχοποιεί αμάχους, λέγοντας ότι καταβάλλει εξαιρετικά εκτεταμένες προσπάθειες για να τους προστατεύσει και κατηγορεί την παλαιστινιακή τρομοκρατική ομάδα ότι οικοδόμησε ολόκληρη τη στρατηγική της γύρω από τη χρήση αμάχων ως «ανθρώπινων ασπίδων» για να προστατεύσει τα μέλη της από το να στοχοποιηθούν από το Ισραήλ.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα γινόταν μια «τακτική παύση» νωρίτερα στη Ράφα, στα νότια σύνορα, για να επιτραπεί η είσοδος της βοήθειας.
 

