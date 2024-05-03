Ασταμάτητη Λεβερκούζεν, μετά τη νίκη της με 2-0 στο «Ολίμπικο» κόντρα στη Ρόμα, στον πρώτο ημιτελικό μεταξύ των δύο ομάδων για το Europa League, παρέμεινε αήττητη για 47ο (!) διαδοχικό της παιχνίδι.

Έχοντας να ηττηθεί από την τελευταία αγωνιστική της περσινής Bundesliga (3-0 από την Μπόχουμ) και έχοντας εξασφαλίσει ήδη την κατάκτηση του γερμανικού πρωταθλήματος για πρώτη φορά στην ιστορία της, η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο βρίσκεται πολύ κοντά στο να καταρρίψει ένα ιστορικό ρεκόρ, το οποίο ανήκει στην Μπενφίκα εδώ και 59 χρόνια.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που η Λεβερκούζεν δεν ηττηθεί στα επερχόμενα παιχνίδια της με Άιντραχτ Φρανκφούρτης (5/5) και Ρόμα (9/5), θα σπάσει ρεκόρ της πορτογαλικής ομάδας, η οποία είχε «φτιάξει» αήττητο σερί 48 αγώνων από το 1963 έως το 1965.

Η λίστα με τα 10 μεγαλύτερα αήττητα σερί:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.