Το Κατάρ ασκεί πιέσεις για ένα συνολικό τέλος στον πόλεμο στη Γάζα και εργάζεται προκειμένου να αποκαταστήσει την καταρρευθείσα συμφωνία εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, όπως δήλωσε σήμερα ο εμίρης του.

«Εργαζόμαστε συνεχώς προκειμένου να ανανεώσουμε (την εκεχειρία) και να ελαφρύνουμε το βάρος των ανθρώπων μας στη Λωρίδα της Γάζας, όμως οι εκεχειρίες δεν είναι μια εναλλακτική στη συνολική κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ-Θάνι σε ομιλία του στη σύνοδο κορυφής του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου που διεξάγεται στην Ντόχα.

Το Κατάρ, όπου έχουν τη βάση τους αρκετοί πολιτικοί ηγέτες της Χαμάς, ηγείται των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και την παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση.

Οι συνομιλίες αυτές οδήγησαν σε εκεχειρία η οποία εντέλει διήρκεσε επτά ημέρες προτού επαναληφθούν οι εχθροπραξίες την Παρασκευή. Στη διάρκεια της εκεχειρίας, η Χαμάς απελευθέρωσε δεκάδες ομήρους που κρατούσε στη Γάζα με αντάλλαγμα εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους, και το Ισραήλ επέτρεψε τη διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας στον παράλιο θύλακα.

Το Σάββατο, το Ισραήλ διέταξε διαπραγματευτική ομάδα από την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ που ήταν στην Ντόχα να επιστρέψει στο Ισραήλ.

Ο σεΐχης Ταμίμ κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να υποχρεώσει το Ισραήλ να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα, λέγοντας πως η αδράνεια της διεθνούς κοινότητας να σταματήσει τη σύγκρουση είναι «επαίσχυντη».

«Είναι επαίσχυντο για τη διεθνή κοινότητα να επιτρέπει να συνεχίζεται αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα για σχεδόν δύο μήνες, στη διάρκεια των οποίων συνεχίζεται ο συστηματικός και εσκεμμένος φόνος αθώων αμάχων, ιδιαίτερα γυναικών και παιδιών», είπε.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε πως η σημερινή σύνοδος κορυφής στην Ντόχα έχει στόχο να διαμορφωθεί μια ενωμένη προσέγγιση ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα μεταξύ των έξι χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου -- Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ομάν, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κατάρ.

«Τώρα η ‘οροφή’ θα πρέπει να ανέβει ώστε να συζητήσουμε για μια βιώσιμη εκεχειρία που θα μπορούσε να οδηγήσει στο να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος», είπε ο Μάτζεντ Αλ-Ανσάρι, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, στο Al Jazeera.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε την επίθεσή του για την εξάλειψη της Χαμάς σε αντίποινα για τη διασυνοριακή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου κατά την οποία μαχητές σκότωσαν 1.200 ανθρώπους και συνέλαβαν 240 ομήρους, σύμφωνα με ισραηλινές καταμετρήσεις.

Σε οκτώ εβδομάδες πολέμου, το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανέφερε πως τουλάχιστον 15.899 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, 70% από τους οποίους ήταν γυναίκες ή κάτω των 18 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.