Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 85χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε σκύλο

Αδέσποτο σκύλο τραυμάτισε με πυροβόλο όπλο 85χρονος, ο οποίος συνελήφθη στην περιοχή του Δήμου Δέλτα για παραβίαση της νομοθεσίας που αφορά στην ευζωία των ζώων.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Δέλτα χθες το απόγευμα εντόπισαν και συνέλαβαν τον 85χρονο ημεδαπό σε βάρος του οποίου προηγήθηκε καταγγελία ότι μία μέρα νωρίτερα με χρήση πυροβόλου όπλου, τραυμάτισε το αδέσποτο ζώο.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.