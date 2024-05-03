«Ουραγός στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Ελλάδα στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου που συντάσσει η διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα», αναφέρει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της.

Σημειώνει ειδικότερα ότι «στην έκθεση που καταγράφει περαιτέρω επιδείνωση της ελευθερίας του Τύπου διεθνώς, η Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη καταγράφει στην ευρύτερη ζώνη της Ε.Ε. και των Βαλκανίων επίδοση καλύτερη μόνο από τη Σερβία, την Αλβανία και τα κατεχόμενα της Κύπρου».

Σχολιάζει ότι «σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση» και ότι «πλέον μιλάμε για συστημική κρίση διαρκείας».

Αναφέρει ότι «το σκάνδαλο των υποκλοπών, το ολιγοπώλιο στα ΜΜΕ, τα SLAPPs, η νομοθεσία που διευκολύνει τις αγωγές σε βάρος δημοσιογράφων με ποινές που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε φυλάκιση, καθιστούν τη χώρα μας μια προβληματική χώρα για την ελευθερία του Τύπου» και πως «ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησης της δεξιάς φέρουν ακέραια την ευθύνη».

