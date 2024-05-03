Πακιστάν: Τουλάχιστον 20 νεκροί σε δυστύχημα με λεωφορείο

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα σήμερα στο βόρειο Πακιστάν, όταν το λεωφορείο τους έπεσε σε φαράγγι του ποταμού Ινδού, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Το λεωφορείο εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ραβαλπίντι, κοντά στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, και το Γκιλγκίτ.

«Είκοσι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 τραυματίστηκαν στο δυστύχημα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αζμάτ Σαχ, αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας.

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος σε μια στροφή και το λεωφορείο έπεσε στο φαράγγι του ποταμού Ινδού, εξήγησε ο ίδιος. Μεταξύ των τραυματιών, πέντε βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά τους στο Γκιλγκίτ, δήλωσε ο αστυνομικός.

Τα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνό φαινόμενο στο Πακιστάν, όπου οι οδηγοί σπάνια τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ενώ οι δρόμοι σε πολλές επαρχιακές περιοχές είναι σε κακή κατάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

