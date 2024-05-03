Εξαρθρώθηκε, μετά από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη έρευνα του Τμήματος Ασφάλειας Κορίνθου, εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας είχαν διαπράξει πλήθος κλοπών στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας, καθώς και στην Αργολίδα και την Αττική.

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε χθες (2.5.2024) το πρωί, αστυνομική επιχείρηση στη Μεσσηνία, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Κορίνθου, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, όπου συνελήφθησαν -2- ημεδαποί, ηλικίας 22 και 38 ετών, αντίστοιχα, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, η οποία περιλαμβάνει ακόμη -2- ημεδαπούς, ηλικίας 20 και 25 ετών, αντίστοιχα.

Ως προς το χρονικό της εξάρθρωσης, ύστερα από αστυνομική έρευνα που διεξήγαγε το Τμήμα Ασφάλειας Κορίνθου, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία αλλά και αποτελέσματα φυσικών και τεχνικών μεθόδων, προέκυψε ότι, τουλάχιστον από τη 10.2.2024 έως και την 1.5.2024, οι ανωτέρω συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση με σκοπό την τέλεση κλοπών, αποκομίζοντας έτσι μεγάλα χρηματικά ποσά.

Ειδικότερα, όπως εξακριβώθηκε, τα μέλη προκειμένου να καθιστούν δυσχερή τον εντοπισμό τους μετέβαιναν σε περιοχές των Νομών Αργολίδας, Αττικής και Κορινθίας με ενοικιαζόμενα οχήματα, στα οποία πολλές φορές τοποθετούσαν κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας και διέπρατταν κλοπές σε οικίες και οχήματα.

Συγκεκριμένα, είχαν διαπράξει, συνολικά, -26- περιπτώσεις κλοπών όπου είχαν αφαιρέσει μεταξύ άλλων χρήματα, χρυσαφικά και ηλεκτρονικές συσκευές, ενώ από την εγκληματική τους δράση υπολογίζεται πως είχαν αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος, που ξεπερνά τις -34.000- ευρώ.

Τέλος, κατασχέθηκαν -2- οχήματα, ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται από το Τμήμα Ασφάλειας Κορίνθου.

