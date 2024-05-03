Γάλλος ΥΠΕΞ: 150.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν «πέσει» στο μέτωπο της Ουκρανίας

Σε 150.000 ανέρχονται οι Ρώσοι στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, σύμφωνα με γαλλικές εκτιμήσεις που έγιναν γνωστές από τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε σήμερα στην ευρωπαϊκή έκδοση της ανεξάρτητης ρωσικής εφημερίδας Novaya Gazeta.

«Η στρατιωτική αποτυχία της Ρωσίας είναι ήδη γεγονός. Εκτιμούμε σε 500.000 τις ρωσικές στρατιωτικές απώλειες, συμπεριλαμβανομένων 150.000 θανάτων», δήλωσε ο Στεφάν Σεζουρνέ. «Και όλο αυτό γιατί; Με δυο λέξεις: για το τίποτα», πρόσθεσε.

Η εκτίμηση για τον αριθμό των Ρώσων νεκρών είναι ελαφρώς μικρότερη από αυτή που αποκάλυψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν ανέφερε ότι 180.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στα δύο χρόνια πολέμου.

Το Ηνωμένο Βασίλειο εκτίμησε από την πλευρά του, στα τέλη Απριλίου, ότι περίπου 450.000 Ρώσοι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στην Ουκρανία.

Η Μόσχα δεν δίνει καμία πληροφορία για τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών στα στρατεύματα της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

