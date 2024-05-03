Η Κίνα εκτόξευσε σήμερα ένα μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο με στόχο να συλλέξει δείγματα από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, σε μια ιστορική αποστολή που θα μπορούσε να αποδειχθεί σημαντικό άλμα για το φιλόδοξο διαστημικό πρόγραμμα της χώρας.

Ο πύραυλος που μεταφέρει το διαστημικό όχημα Chang’e 6, εκτοξεύθηκε από το Διαστημικό Κέντρο του Ουεντσάνγκ, στο τροπικό νησί Χαϊνάν, λίγο πριν από τις 17.30 τοπική ώρα (11.30 ώρα Ελλάδας), μετέδωσε το πρακτορείο «Νέα Κίνα». Στόχος της αποστολής αυτής είναι να συλλεχθούν περίπου δύο κιλά δειγμάτων από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης και να μεταφερθούν στη Γη για ανάλυση. Πρόκειται για μια τεχνικά σύνθετη αποστολή, που θα διαρκέσει 53 ημέρες.

«Το Chang’e 6 θα συλλέξει για πρώτη φορά δείγματα από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης» ανέφερε στους δημοσιογράφους ο Γκε Πινγκ, ο υποδιευθυντής του κινεζικού Κέντρου Σεληνιακής Εξερεύνησης και Διαστημικής Μηχανικής.

Το 2019 η Κίνα είχε προσσεληνώσει ένα διαστημικό σκάφος στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, όμως δεν είχε συλλέξει δείγματα.

Το Chang’e 6 θα προσεδαφιστεί στον νότιο πόλο της Σελήνης, στον κρατήρα Άιτκεν, έναν από τους μεγαλύτερους στο ηλιακό σύστημα. Στη συνέχεια θα συλλέξει χώμα και πέτρες και θα κάνει πειράματα στη ζώνη αυτή. Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής, θα επιστρέψει στη Γη για να προσγειωθεί στο Ουεντσάνγκ.

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να επιστρέψουν στη Σελήνη με μια επανδρωμένη αποστολή το 2026. Η Κίνα θέλει επίσης να στείλει αστροναύτες στον δορυφόρο της Γης κάποια στιγμή μέχρι το 2030. Το Πεκίνο έχει αποκλειστεί από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό από το 2011, όταν οι ΗΠΑ απαγόρευσαν στη NASA να συνεργάζεται με την Κίνα, η οποία στη συνέχεια ανέπτυξε το δικό της πρόγραμμα διαστημικού σταθμού. Η ταχεία ανάπτυξη του κινεζικού προγράμματος προκαλεί ανησυχίες στην Ουάσινγκτον. Τον Απρίλιο ο διευθυντής της NASA Μπιλ Νέλσον είπε ότι οι ΗΠΑ επιδίδονται πλέον σε «αγώνα δρόμου» με το Πεκίνο. «Πιστεύουμε ότι ένα μεγάλο μέρος αυτού που αποκαλούν πολιτικό διαστημικό πρόγραμμα είναι στην πραγματικότητα στρατιωτικό», δήλωσε μιλώντας σε μια Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Το Chang’e 6 είναι η πρώτη από τις τρεις μη επανδρωμένες αποστολές που σκοπεύει να στείλει στη Σελήνη η Κίνα αυτήν τη δεκαετία. Το Chang’e 7 στη συνέχεια θα εξερευνήσει τον σεληνιακό νότιο πόλο αναζητώντας νερό, ενώ το Chang’e 8 θα προσπαθήσει να καθορίσει εάν είναι τεχνικά εφικτό να κατασκευαστεί μια βάση στον φυσικό δορυφόρο της Γης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.