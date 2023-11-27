Η Ρωσίδα Γεκατερίνα Ντουντσόβα (Ekaterina Dountsova), μια 40χρονη διαζευγμένη πρώην τηλεοπτική δημοσιογράφος και μητέρα τριών παιδιών, αυτή την εβδομάδα ανακοίνωσε την επιθυμία της να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές τον Μάρτιο του 2024, απέναντι στον Βλαντιμίρ Πούτιν (που πιθανότατα θα είναι εκ νέου υποψήφιος).

Η Ντουντσόβα αρνείται κάθε σχέση με το Κρεμλίνο και, όπως δήλωσε στο Reuters από την Μόσχα, δηλώνει φοβισμένη από αυτή της την απόφαση - αλλά αποφασισμένη.

«Ο φόβος είναι παρών, αλλά είναι συνειδητός. Οποιοσδήποτε σώφρων άνθρωπος έκανε αυτό το βήμα θα φοβόταν, αλλά δεν πρέπει να νικήσει ο φόβος», τονίζει.

Κρυφογελάει όταν την ρωτούν για ένα διαδικτυακό ρωσικό άρθρο που την αποκαλεί "Αικατερίνη III" και αναφέρει ότι ήρωές της είναι η Ίντιρα Γκάντι και ο Νέλσον Μαντέλα.

O πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να είναι υποψήφιος στις εκλογές του Μαρτίου και σε αυτή την περίπτωση είναι βέβαιο ότι θα νικήσει.

Εκείνη χρειάζεται να συγκεντρώσει 300.000 υπογραφές για να της επιτραπεί να είναι υποψήφια.

Τα κρατικά ρωσικά μέσα ενημέρωσης την αγνοούν.

«Οχι» στον πόλεμο στην Ουκρανία, «οχι» συρματοπλέγματα ανάμεσα στη Ρωσία και στη Δύση

Η Γεκατερίνα Ντουντσόβα υποστηρίζει ότι το Κρεμλίνο θα πρέπει να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, να απελευθερώσει όλους τους πολιτικούς κρατούμενους και να προχωρήσει σε σημαντική μεταρρύθμιση για να αναστείλει τη διολίσθηση προς μια νέα εποχή «διαίρεσης με συρματοπλέγματα» ανάμεσα στη Ρωσία και στη Δύση.

«Αργά ή γρήγορα κάθε ένοπλη σύγκρουση τελειώνει και ελπίζω ότι θα τελειώσει το συντομότερο δυνατό. Ο κόσμος έχει κουραστεί πολύ με αυτό που γίνεται. Αλλά η κούραση δεν εκφράζεται».

«Η απόφαση δεν ελήφθη από όλους τους πολίτες αυτής της χώρας», εξηγεί η ίδια.

Εισαγγελείς την κάλεσαν την περασμένη εβδομάδα για να συζητήσουν για τις πολιτικές της απόψεις, ανάμεσά τους και για τον «πόλεμο και την ειρήνη».

Ωστόσο η Ντουντσόβα αρνήθηκε να περιγράψει στο Ρότερς πώς θα ήταν μια πιθανή ειρήνη.

Ερωτηθείσα ποια είναι η γνώμη της για τον Πούτιν, η Ντουντσόβα γελάει νευρικά.

«Δεν σκέφτομαι τον Πούτιν», απαντάει. «Όταν κάποιος βρίσκεται στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ λένε ότι η Ρωσία και οι Ρώσοι είναι ο Πούτιν και αυτό δεν είναι σωστό. Δεν υποστηρίζω τη συλλογική ενοχή», λέει σχετικά με τον πόλεμο.

«Δε με στηρίζουν οι ολιγάρχες» - Ανοιγμα στη Δύση

Η Ντουντσόβα λέει ότι δεν είναι πιόνι που χρησιμοποιείται για να νομιμοποιήσει τις εκλογές και ευελπιστεί να υπάρξει και δεύτερος γύρος.

Παράλληλα, αρνείται κάθε σχέση με το Κρεμλίνο.

«Όχι το Κρεμλίνο, όχι οι ολιγάρχες και όχι οι μεγάλες επιχειρήσεις--δεν με στηρίζουν», λέει.

Ερωτηθείσα για την εθνικιστική κριτική ότι πολλοί υποστηρικτές της φιλελεύθερης δημοκρατίας στη Ρωσία είναι πράκτορες της Δύσης που έχουν στόχο να καταστρέψουν τη Ρωσία, απάντησε: "Δεν είμαι πράκτορας της CIA".

Μάλιστα σχολιάζει ότι ευτυχώς δεν έχει ακόμη χαρακτηριστεί «ξένος πράκτορας» από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

»Αγαπώ τη χώρα μου», λέει η Ντουντσόβα, η οποία γεννήθηκε στην πόλη Κράσνογιαρσκ της Σιβηρίας και ζει την επαρχιακή πόλη Ρζχεβ της περιφέρειας Τβερ.

Η Ρωσία, σύμφωνα με την ίδια, θα πρέπει να απελευθερώσει τους πολιτικούς κρατούμενους μεταξύ των οποίων και ο Αλεξέι Ναβάλνι.

Οι προτάσεις της για να απαλλαγεί η χώρα από την αυταρχική μετασοβιετική διακυβέρνηση του Πούτιν και τον κενό πατριωτισμό και για να χορηγηθούν εξουσίες στο κοινοβούλιο θα προκαλούσε σεισμό στη Ρωσία.

Όπως εξηγεί η ίδια, οι σκληροπυρηνικοί στη Δύση και στη Ρωσία θα χαίρονταν να δουν την χώρα της να απομονώνεται.

«Καθημερινά γίνεται σαφές ότι οι νόμοι θα γίνουν αυστηρότεροι και ότι θα υπάρχουν όλο και λιγότερα δικαιώματα και ελευθερίες. Υπάρχει πράγματι η αίσθηση ότι έχουμε απομονωθεί πλήρως και ότι είμαστε έτοιμοι να υψώσουμε το συρματόπλεγμα», καταλήγει.

