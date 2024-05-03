ΟΗΕ: Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν παγκοσμίως κατά 0,3% τον Απρίλιο

Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν σε όλον τον κόσμο τον Απρίλιο, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, λόγω της ανόδου της τιμής του κρέατος, των γαλακτοκομικών προϊόντων και των σιτηρών, σύμφωνα με την έκθεση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα τρόφιμα και τη γεωργία (FAO).

Ο δείκτης της τιμής των τροφίμων που υπολογίζεται από τον FAO, παρακολουθώντας την εξέλιξη των τιμών ενός «καλαθιού» βασικών προϊόντων, αυξήθηκε κατά 0,3% σε σύγκριση με τον Μάρτιο, φτάνοντας τις 119,1 μονάδες. Ο δείκτης υποχωρούσε σταθερά από τον Αύγουστο μέχρι και τον Φεβρουάριο. Σε ετήσια βάση πάντως καταγράφεται υποχώρηση των τιμών κατά 9,6% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2023.

Τον Απρίλιο, η τιμή του κρέατος ήταν αυτή που κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση (+1,6%) παγκοσμίως. Η τιμή των πουλερικών αυξήθηκε αφενός λόγω των σημαντικών εισαγωγών από χώρες της Μέσης Ανατολής αλλά και λόγω της μείωσης της παραγωγής που συνδέεται με τη γρίπη των πτηνών. Αντιθέτως, υποχώρησε η τιμή του χοιρινού, λόγω της μειωμένης ζήτησης στη Δυτική Ευρώπη και την Κίνα.

Η τιμή των σιτηρών αυξήθηκε κατά 0,3%, κάτι που αποδίδεται στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες για την επόμενη σοδειά σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ. Την ίδια αύξηση παρουσίασε και η τιμή των ελαίων, ενώ αντιθέτως, από τα προϊόντα βάσης σημαντική μείωση παρουσίασε η ζάχαρη (-4,4%) αφού αναμένεται αύξηση της παραγωγής στην Ινδία, την Ταϊλάνδη και τη Βραζιλία.

Η τιμή των γαλακτοκομικών υποχώρησε κατά 0,3% συνολικά, παρόλο που η τιμή του βουτύρου αυξάνεται σταθερά, επειδή μειώθηκαν τα αποθέματα στη Δυτική Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.