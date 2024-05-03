Τουλάχιστον 24.000 επιβάτες θα ταξιδέψουν σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά - Ποιοί είναι οι δημοφιλείς προορισμοί

Σε εξέλιξη από το πρωί η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα από τα λιμάνια της Αττικής ενώ οι πληρότητες των πλοίων αγγίζουν το 100%.

Σήμερα Μ. Παρασκευή, σύμφωνα με το σύστημα κρατήσεων των ακτοπλοϊκών εταιρειών αναμένεται να αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά τουλάχιστον 24.284 επιβάτες και 3.348 οχήματα ενώ από το λιμάνι της Ραφήνας 9.770 επιβάτες με 2.015 οχήματα.

Από το λιμάνι του Πειραιά, έχουν προγραμματιστεί 18 δρομολόγια, 32 για τα νησιά του Αργοσαρωνικού 14 από τη Ραφήνα και 10 από το Λαύριο.

Δημοφιλέστεροι προορισμοί σύμφωνα με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες είναι οι Κυκλάδες, τα νησιά του Αργοσαρωνικού και προορισμοί στο βόρειο Αιγαίο.

Οι επιβάτες που πρόκειται να αναχωρήσουν σήμερα καλό είναι, να πηγαίνουν νωρίτερα στην αποβάθρα αναχώρησης του πλοίου λόγω κυκλοφοριακού φόρτου, ενώ θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σύμφωνα με επικαιροποιημένη εγκύκλιο του υπουργείου Ναυτιλίας, το επίπεδο φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 40%, ενώ γι αυτά που κινούνται με υγραέριο ή φυσικό αέριο οι δεξαμενές να μην περιέχουν καύσιμο άνω του 50%. Από το πρωί, το λιμενικό σώμα είναι σε αυξημένη επιφυλακή για τη διευκόλυνση επιβατών και οχημάτων αλλά και για τη σωστή τήρηση των μέτρων ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

