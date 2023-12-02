Ρωσία: Ο πρόεδρος Πούτιν υπέγραψε διάταγμα που προβλέπει αύξηση του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή για περαιτέρω αύξηση του προσωπικού των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με διάταγμα που έδωσε στη δημοσιότητα το Κρεμλίνο χθες Παρασκευή.

Ειδικότερα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πρόκειται να ενισχυθούν με 170.000 συμβασιούχους οπλίτες ή στρατεύσιμους, με αποτέλεσμα το προσωπικό τους να ανέλθει σε 1,32 εκατομμύρια.

Το καλοκαίρι του 2022, λίγους μήνες αφότου ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου διέταξε την αύξηση του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων σε 1,15 εκατομμύρια άνδρες. Η εντολή προκάλεσε πανικό σε τμήματα της ρωσικής κοινωνίας και εκατοντάδες χιλιάδες νέοι έφυγαν στο εξωτερικό.

Χθες Παρασκευή, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διέψευσε ότι εξετάζεται δεύτερο κύμα επιστράτευσης σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τον πληθυσμό. Υπογράμμισε ότι στόχος είναι οι ένοπλες δυνάμεις να βασιστούν κυρίως σε Ρώσους που κατατάσσονται οικειοθελώς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

