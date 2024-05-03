«Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω όπως κι αν λέγονται και όποιοι κι αν είναι αυτοί που παρανομούν», επανέλαβε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, σε συνέντευξή του στον Νίκο Ανδρίτσο, στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, αναφερόμενος στους ελέγχους και στην αγορά.

Μάλιστα με αφορμή περιπτώσεις που εντοπίσθηκαν χθες στη Λάρισα και στην Κόρινθο με ελληνοποιήσεις αμνοεριφίων, τόνισε ότι «όποιος θέλει να τηρήσει τους κανόνες θα είμαστε σύμμαχοι, όποιος δεν τους τηρεί θα είναι απέναντί μας».

Ο ΥπΑΑΤ σημείωσε ότι οι έκτακτοι έλεγχοι από τα μικτά κλιμάκια του ΥΠΑΑΤ στα οποία μετέχουν οι διευθύνσεις Τροφίμων και Κρέατος του υπουργείου, ο ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, ο ΕΦΕΤ, τα κατά τόπους κλιμάκια των ΔΑΟΚ και εφόσον απαιτείται υπάρχει συνδρομή δικαστικών, λιμενικών και αστυνομικών αρχών, έχουν αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα.

Θύμισε ότι οι έκτακτοι έλεγχοι των μικτών κλιμακίων ξεκίνησαν από τις 18 Ιανουαρίου, όταν με απόφασή του ενοποιήθηκαν αρμοδιότητες που ήταν κατακερματισμένες σε διάφορες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και ενδεικτικά ανέφερε σε ό,τι αφορά στο γάλα, ενώ υπήρχαν εισαγωγές περίπου 30 βυτίων την ημέρα, μετά τους ελέγχους οι εισαγωγές γάλακτος και υποπροϊόντων γάλακτος μειώθηκαν στα 5-6 βυτία, με αποτέλεσμα να ανέβει και η τιμή στον παραγωγό.

Τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, σημείωσε, ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ και τόνισε ότι οι έλεγχοι στην αγορά θα συνεχισθούν.

Πετύχαμε κοινό βηματισμό για τις αλλαγές στην ΚΑΠ

Όσον αφορά στην ΚΑΠ, αναφέρθηκε στις συντονισμένες κινήσεις της χώρας μας στο εσωτερικό της ΕΕ σημειώνοντας ότι με πρωτοβουλία της Ελλάδας, ενεργοποιήθηκε για θέματα Γεωργίας και Αλιείας η συμμαχία των εννέα μεσογειακών χωρών της ΕΕ, γνωστή ως EUMED9, η οποία συνεδρίαζε συνήθως για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και οικονομίας και ήδη έχει συνεδριάσει πέντε φορές. . «Αποτέλεσμα ήταν να αποκτήσουμεκοινό βηματισμό και στα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα», τόνισε ο υπουργός.

Παράλληλα οι 19 προτάσεις που κατέθεσε η Ελλάδα για αλλαγές στην ΚΑΠ, καθώς είχε έγκαιρα αντιληφθεί τις δυσκολίες στην εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, υιοθετήθηκαν πλήρως από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα

Ο ΥπΑΑΤ σημείωσε τον καθοριστικό ρόλο που έχουν οι αποφάσεις των Βρυξελλών στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών και, φυσικά και των Ελλήνων και κάλεσε τα υπόλοιπα κόμματα της Ελλάδας να κινητοποιήσουν τις ευρωομάδες στις οποίες ανήκουν να συμβάλλουν στην προσπάθεια που έχει ξεκινήσει για αλλαγές στην ΚΑΠ με στόχο την απλοποίησή της.

Δεν χρειαζόμαστε μια ΚΑΠ εχθρική απέναντι στον αγρότη, είπε ο Λευτέρης Αυγενάκης, επισημαίνοντας ότι ο παραγωγός πρέπει να βρίσκεται στο χωράφι και να παράγει και όχι να χάνει τον χρόνο του στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Σημείωσε δε ότι προστασία του περιβάλλοντος και αγροτική ανάπτυξη δεν είναι έννοιες ασύμβατες και πρέπει και μπορούν να βρίσκονται σε αρμονία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.