Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε πολύ σημαντικές και πολύ επικίνδυνες τις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για πιθανή ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ουκρανία.

"Η δήλωση είναι πολύ σημαντική και πολύ επικίνδυνη. Η Γαλλία, εκπροσωπούμενη από τον Γάλλο πρόεδρο, μιλά συνεχώς για την πιθανότητα άμεσης εμπλοκής της, επί εδάφους, στη σύγκρουση με την Ουκρανία. Αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη τάση", είπε στους δημοσιογράφους.

Στις 2 Μαΐου, σε συνέντευξή του στο The Economist, ο Μακρόν κατονόμασε δύο προϋποθέσεις για την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία: το αίτημα του Κιέβου και την πρόοδο της Ρωσίας στην πρώτη γραμμή. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν υπάρχει τέτοιο αίτημα από την Ουκρανία σήμερα.

Πηγή: skai.gr

