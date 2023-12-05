COP28: Σχέδιο διεθνούς δέσμευσης για την πυρηνική σύντηξη παρουσίασε ο Τζον Κέρι

Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για την Κλιματική Κρίση Τζον Κέρι παρουσίασε στην Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP28) στο Ντουμπάι σχέδιο διεθνούς δέσμευσης για την πυρηνική σύντηξη δηλώνοντας ότι η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει κρίσιμης σημασίας πυλώνα του ενεργειακού μέλλοντος του κόσμου.

Ο Τζον Κέρι δήλωσε ότι στο σχέδιο συμμετέχουν 35 χώρες. Εστιάζει στην έρευνα και την ανάπτυξη, σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας και στην ρυθμιστική διαδικασία.

«Υπάρχει η δυνατότητα η σύντηξη να αποτελέσει επανάσταση στον κόσμο μας», δήλωσε ο Τζον Κέρι στην COP28.

Η πυρηνική σύντηξη, αντίθετα με την σχάση, συνίσταται στην συνένωση δύο ελαφρών πυρήνων για τον σχηματισμό ενός βαρύτερου πυρήνα.

Η αντίδραση αυτή είναι που τροφοδοτεί τα αστέρια, όπως ο Ηλιος. Χάρη στις συνθήκες ακραίας θερμότητας και πίεσης που κυριαρχούν εκεί, τα άτομα του υδρογόνου ενώνονται για να σχηματίσουν βαρύτερα άτομα ηλίου, εκλύοντας κολοσσιαία ποσότητα ενέργειας.

Στην Γη, αυτή η διαδικασία μπορεί να επιτευχθεί με την βοήθεια πανίσχυρων λέιζερ ή μαγνητών.

Η σύντηξη παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με την σχάση: δεν υπάρχει κανένα ρίσκο πυρηνικού ατυχήματος και τα απόβλητα που δημιουργούνται είναι πολύ λιγότερα.

Η διαδικασία δεν εκλύει αέρια υπεύθυνα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία υπέγραψαν στις 8 Νοεμβρίου συμφωνία συνεργασίας για την πυρηνική σύντηξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.