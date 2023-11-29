Αμερικανός αξιωματούχος: Ο Πούτιν δεν θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία πριν από τις εκλογές στις ΗΠΑ

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα τερματίσει τον πόλεμο με την Ουκρανία προτού μάθει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου του 2024 στις ΗΠΑ, δήλωσε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ χθες Τρίτη, καθώς εκφράζονται ανησυχίες ότι ενδεχόμενη νίκη του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα σήμαινε την αναίρεση της υποστήριξης της Δύσης στο Κίεβο.

Ο μεγιστάνας, που σκοπεύει να διεκδικήσει την επανεκλογή του το 2024 και προηγείται με διαφορά στην εσωκομματική κούρσα των Ρεπουμπλικάνων, έχει επικρίνει έντονα την υποστήριξη της Ουάσιγκτον στο Κίεβο.

Ο αξιωματούχος της αμερικανικής διπλωματίας, που μίλησε σε δημοσιογράφους μετά τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του NATO του στις Βρυξέλλες, επισήμανε ότι επαναβεβαιώθηκε η υποστήριξη της συμμαχίας στην Ουκρανία καθώς προεξοφλείται πως η σύναψη συμφωνίας ειρήνης το 2024 είναι απίθανη.

«Αυτό που αναμένω είναι πως ο Πούτιν δεν θα συναινέσει να υπάρξει ειρήνη, ή αληθινή ειρήνη, προτού δει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών μας», σημείωσε ο αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Ερωτηθείς αν εκφράζει προσωπική άποψη ή αυτή της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν, απάντησε πως η θέση αυτή είναι «ευρέως παραδεκτή».

«Αυτό ήταν το πλαίσιο εντός του οποίου όλοι οι σύμμαχοι εξέφρασαν τη σθεναρή υποστήριξή τους στην Ουκρανία» στη χθεσινή συνεδρίαση των ΥΠΕΞ, πρόσθεσε, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον κ. Τραμπ, ούτε να πει ρητώς ποιες θεωρεί ότι θα ήταν οι συνέπειες ενδεχόμενης εκλογικής νίκης του Ρεπουμπλικάνου για τη δυτική υποστήριξη στο Κίεβο.

Η κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου Μπάιντεν προσέφερε στρατιωτική και άλλη βοήθεια αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία αφότου εισέβαλε στη χώρα ο στρατός της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022. Ωστόσο η επιπρόσθετη χρηματοδότηση που ζήτησε να εγκρίνει το Κογκρέσο εμποδίζεται από μερίδα των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων προσκείμενη στον κ. Τραμπ.

Ο μεγιστάνας έχει διαβεβαιώσει πως θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσα σε 24 ώρες εάν επανεκλεγεί στην προεδρία.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκάλεσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα τον κ. Τραμπ στο Κίεβο για να δει με τα μάτια του το εύρος της σύρραξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

