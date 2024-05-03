Κασσελάκης: «Με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στο μέλλον θα κλείσουν τα πανεπιστήμια στα νησιά»

Διαδοχικές συναντήσεις με τον περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Γιάννη Τρεπεκλή, και τους δήμαρχους Κέρκυρας είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που βρίσκεται από χθες το απόγευμα στην Κέρκυρα για τις γιορτές του Πάσχα.

Ο Στέφανος Κασσελάκης ζήτησε από τον περιφερειάρχη να ενημερωθεί για τα προβλήματα των Ιόνιων Νησιών και άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή τα ζητήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε κατά τη συζήτηση με τον περιφερειάρχη, πως η οικονομία των νησιών έπρεπε να στηρίζεται όχι μόνο στον τουρισμό αλλά στην παιδεία και τον πολιτισμό, για να στρέψει τα βέλη του προς την κυβέρνηση σχετικά τον νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπως είπε. «Με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στο μέλλον θα κλείσουν τα πανεπιστήμια στα νησιά, στην Περιφέρεια. Με πολύ ύπουλο τρόπο επηρεάζει η κεντρική κυβέρνηση τη ζωή σας εδω όπως και σε άλλα νησιά που έχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα», υπογράμμισε.

Ο κ. Κασσελάκης κατά τις συζητήσεις με τους αυτοδιοικητικούς παράγοντοες υπογράμμισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα σταθεί δίπλα στα προβλήματα και θα στηρίξει τα αιτήματα προς όφελος της κοινωνίας.

Η συνάντηση με τους δημάρχους έγινε στο εμβληματικό κτήριο του παλιού δημαρχείου της Κέρκυρας και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε τον θαυμασμό του για την σημαντική ιστορική διαδρομή του.

Το Πάσχα στην Κέρκυρα, στον Στέφανο Κασσελάκη, ως πρόεδρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως ο ίδιος επαναλαμβάνει, του θυμίζει με συγκίνηση τα παιδικά του χρόνια τότε που ερχόταν οικογενειακά για να περάσει τις Άγιες Ημέρες στο νησί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.