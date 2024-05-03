Η στάθμη της θάλασσας παρουσιάζει μία από τις πιο γρήγορες ανόδους στις ΗΠΑ με τις μετρήσεις σε οκτώ πολιτείες του Νότου να δείχνουν άνοδο 15 εκατοστών τα τελευταία 14 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση της Washington Post.

Ειδικότερα από το Τέξας έως τη Βόρεια Καρολίνα, από το 2010 η στάθμη της θάλασσας έχει ανέβει σημειώσει άνοδο τουλάχιστον 15 εκατοστών από το 2010 με τον Κόλπο του Μεξικού να παρουσιάζει τον διπλάσιο ρυθμό ανόδου σε σύγκριση με εκείνον που σημειώνεται παγκοσμίως.

Τον Δεκέμβριο, το Τσάρλεστον, SC, κατέγραψε την τέταρτη υψηλότερη άνοδο της στάθμης των υδάτων από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις το 1899. Η μέση στάθμη της θάλασσας αυξήθηκε κατά 18 εκατοστά από το 2010, τέσσερις φορές πάνω από τον ρυθμό των προηγούμενων 30 ετών.

Το Τζάκσονβιλ της Φλόριντα, η στάθμη της θάλασσας αυξήθηκε κατά 15 εκατοστά τα τελευταία 14 χρόνια, με τον αριθμό των κατοίκων που αναμένεται να αντιμετωπίσει προβλήματα λόγω πλημμυρών να αναμένεται να υπερτριπλασιαστεί τις επόμενες δεκαετίες.

Το Galveston, Τέξας, ο ρυθμός ανόδου της στάθμης της θάλασσας ξεπέρασε κάθε προηγούμενο καθώς αυξήθηκε 20 εκατοστά σε 14 χρόνια. Οι αξιωματούχοι σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν πολλά αντλιοστάσια τα επόμενα χρόνια για την προστασία της περιοχής από τις πλημμύρες, που θα χρηματοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις. Ο δήμαρχος της πόλης αναμένει ότι κάθε αντλία θα κοστίσει περισσότερα από 60 εκατομμύρια δολάρια - αριθμός που θα μπορούσε να επισκιάσει τα ετήσια φορολογικά έσοδα της πόλης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.