Μήνυση για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας για τον πόλεμο στη Γάζα κατατέθηκε εναντίον του ισραηλινού προέδρου Ισαάκ Χέρτζογκ, ενώ ο ίδιος βρίσκεται στο Φόρουμ του Νταβός, αναφέρει η ελβετική Εισαγγελία, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Israel.

Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία (BA) επιβεβαιώνει ότι έλαβε μήνυση κατά του Ισραηλινού προέδρου, ο οποίος ήταν στην ετήσια συνεδρίαση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός την Πέμπτη για να συζητήσει για τον πόλεμο της Γάζας.

«Οι ποινικές καταγγελίες θα εξεταστούν πλέον σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εισαγγελία, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε επαφή με το υπουργείο Εξωτερικών «για να εξετάσει το ζήτημα της ασυλίας του ενδιαφερόμενου».

Δεν αναφέρει συγκεκριμένα ποιες ήταν οι καταγγελίες, ούτε ποιος τις υπέβαλε.

Ωστόσο, μια δήλωση που φέρεται να εκδόθηκε από τους ανθρώπους πίσω από την καταγγελία, με τίτλο «Νομική δράση κατά των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας», την οποία έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο, αναφέρει ότι έχουν κατατεθεί ανώνυμες καταγγελίες από πολλά άτομα, στους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς και στις αρχές στη Βασιλεία, τη Βέρνη και τη Ζυρίχη.

Η δήλωση αναφέρει ότι οι ενάγοντες επιδιώκουν ποινική δίωξη παράλληλα με την υπόθεση ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου του ΟΗΕ από τη Νότια Αφρική, η οποία κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία στον πόλεμο στη Γάζα.

Αναφορικά με το ζήτημα της ασυλίας, η δήλωση αναφέρει ότι θα μπορούσε να αρθεί «σε ορισμένες περιπτώσεις», συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων για φερόμενα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, προσθέτοντας ότι «αυτοί οι όροι πληρούνται σε αυτήν την περίπτωση».



