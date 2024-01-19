Νταβός: Με τον πρόεδρο της Microsoft συναντήθηκε ο Μητσοτάκης

Με τον πρόεδρο της Microsoft, Brad Smith, συναντήθηκε σήμερα στο Νταβός ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και η δυνατότητα κοινών πρωτοβουλιών για την αντιμετωπιση της παραπληροφόρησης και στον τομέα της ΤΝ.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στο Νταβός ο πρωθυπουργός είχε επίσης συναντήσεις με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ενεργειακής εταιρείας RWE Markus Krebber, τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Visa για δραστηριότητες στην Ευρώπη, Charlotte Hogg και τον Πρόεδρο για επιχειρηματικές δραστηριότητες του ομίλου GMR Srinivas Bommidala.

Πηγή: skai.gr

