Κάμερον: Η Ουκρανία έχει δικαίωμα επίθεσης στη Ρωσία με βρετανικούς πυραύλους

Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Η Ουκρανία έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τους πυραύλους που της δίνει η Βρετανία για να πλήξει στόχους εντός του ρωσικού εδάφους, διεμήνυσε από το Κίεβο το οποίο επισκέφθηκε την Παρασκευή ο Ντέιβιντ Κάμερον.

Σε μια δήλωση που εκλαμβάνεται στο Λονδίνο ως αλλαγή πολιτικής, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών είπε: «Όσον αφορά το τι κάνουν οι Ουκρανοί, κατά την άποψή μας είναι δική τους απόφαση πώς να χρησιμοποιήσουν αυτά τα όπλα. Υπερασπίζονται τη χώρα τους, υπέστησαν παρανόμως εισβολή από τον Πούτιν, πρέπει να λάβουν αυτά τα μέτρα. Δεν συζητάμε όρους που θέτουμε σε αυτά τα πράγματα. Αλλά ας είμαστε απολύτως ξεκάθαροι, η Ρωσία έχει εξαπολύσει μια επίθεση στην Ουκρανία και η Ουκρανία απολύτως έχει το δικαίωμα να ανταποδώσει κατά της Ρωσίας».

Σε διευκρινιστική ερώτηση για το κατά πόσο αυτό σημαίνει ότι μπορούν να χτυπηθούν στόχοι μέσα στη Ρωσία με τα βρετανικά όπλα, ο λόρδος Κάμερον απάντησε καταφατικά: «Η Ουκρανία έχει αυτό το δικαίωμα. Ακριβώς όπως η Ρωσία χτυπά μέσα στην Ουκρανία, μπορείτε να καταλάβετε γιατί η Ουκρανία αισθάνεται ότι χρειάζεται να διασφαλίσει ότι αμύνεται».

Η τοποθέτηση Κάμερον έρχεται σε αντίθεση με τη μέχρι τώρα πιο διστακτική στάση των δυτικών συμμάχων αναφορικά με την προοπτική χρήσης πυραύλων τους για πλήγματα στο ρωσικό έδαφος.

Από το Κίεβο ο λόρδος Κάμερον είπε επίσης πως η Βρετανία θα δίνει βοήθεια τριών δισεκατομμυρίων λιρών το χρόνο στην Ουκρανία «για όσο είναι αναγκαίο».

Ανακοίνωσε δε την επικείμενη άφιξη στην Ουκρανία βρετανικών βομβών τύπου Paveway IV που κατευθύνονται με λέιζερ, περισσότερων αντιαεροπορικών πυραύλων και εξοπλισμού για 100 φορητά συστήματα αεράμυνας.

