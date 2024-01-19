Πυρκαγιά ξέσπασε σε μεγάλη περιοχή αποθήκης πετρελαίου στη νότια Ρωσία έπειτα από χτύπημα ουκρανικού drone. Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις μέσα σε δύο ημέρες που πραγματοποιούν οι Ουκρανοί.

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τέσσερις δεξαμενές πετρελαίου κάηκαν και στη συνέχεια η φωτιά εξαπλώθηκε σε μια περιοχή 1.000 τετραγωνικών μέτρων.

Οι ρωσικές αρχές στην περιοχή Μπριάνσκ αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Ο κυβερνήτης του Μπριανκς είπε ότι το drone αναχαιτίστηκε κοντά στην πόλη Κλίντσι αλλά τα εκρηκτικά του στη συνέχεια έπεσαν στην αποθήκη πετρελαίου.

Αργότερα, η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση.

Πηγή στους κόλπους της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών δήλωσε στο AFP ότι η υπηρεσία αυτή, η οποία ευθύνεται για πολλές επιχειρήσεις στη Ρωσία, εξαπέλυσε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) κατά της αποθήκης στην Μπριάνσκ, καθώς εδώ και αρκετές εβδομάδες το Κίεβο έχει πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις στην ρωσική επικράτεια.

Η πηγή αυτή πρόσθεσε ότι drones εξαπολύθηκαν επίσης κατά εργοστασίου πυρίτιδας στην Ταμπόφ, που βρίσκεται σε απόσταση σχεδόν 500 χιλιομέτρων από τα σύνορα, αλλά δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει αν προκλήθηκαν ζημιές.

Η επίθεση με drone είναι η δεύτερη σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις μέσα σε δύο ημέρες καθώς την Πέμπτη μια άνευ προηγουμένου επίθεση σημειώθηκε με στόχο έναν μεγάλο τερματικό σταθμό φόρτωσης πετρελαίου στη δεύτερη πόλη της Ρωσίας, την Αγία Πετρούπολη.

Οι ρωσικές αρχές αναφέρουν ότι το drone καταρρίφθηκε χωρίς να προκληθεί ζημιά, αλλά η επίθεση τόσο μακριά από τα ουκρανικά σύνορα, σηματοδοτεί μια νέα φάση στη στρατηγική του Κιέβου.

«Ναι, χθες το βράδυ χτυπήσαμε τον στόχο. Αυτό το πράγμα διέσχισε 1.250 χιλιόμετρα χθες το βράδυ», δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Στρατηγικών Βιομηχανιών της Ουκρανίας, Oleksandr Kamyshin.



