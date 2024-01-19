Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει σήμερα, Παρασκευή να βομβαρδίζει με σφοδρότητα τον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, με φόντο τις χαώδεις διαφωνίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ για τη δυνητική ίδρυση κράτους της Παλαιστίνης, και παράλληλα την εξάπλωση της σύγκρουσης στην περιοχή ως την Υεμένη.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για σφοδρά πυρά και αλλεπάλληλα αεροπορικά πλήγματα στη Χαν Γιούνις, τη μεγαλύτερη πόλη της νότιας Λωρίδας της Γάζας, τομέα όπου σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό κρύβονται ηγέτες του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος κατήγγειλε τα «εντατικά» πυρά πυροβολικού στην περιοχή όπου βρίσκεται το νοσοκομείο Άμαλ («Ελπίδα»).

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς έκανε λόγο για 77 νεκρούς στα πλήγματα της νύχτας στη Χαν Γιούνις, επίκεντρο των εχθροπραξιών στον θύλακο τις τελευταίες εβδομάδες.

«Στρατιώτες υποστηριζόμενοι από το πυροβολικό και την αεροπορία εξάλειψαν δεκάδες τρομοκράτες (σε μάχες) σώμα με σώμα» στη Χαν Γιούνις, ανακοίνωσε ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, διαβεβαιώνοντας πως έχει φθάσει «στο νοτιότερο» τμήμα της Λωρίδας της Γάζας ως τώρα αφότου άρχισε τις χερσαίες επιχειρήσεις, σε πρώτη φάση στον βορρά του παλαιστινιακού θυλάκου.

Στη Λωρίδα της Γάζας, όπου τουλάχιστον το 80% του πληθυσμού αναγκάστηκε να φύγει από τα σπίτια του εξαιτίας των βομβαρδισμών ή των μαχών, η ανθρωπιστική κατάσταση γίνεται ολοένα πιο κρίσιμη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας πως έχει καταγράψει 24 κρούσματα ηπατίτιδας Α, μεταδοτικής νεφροπάθειας, καθώς και «χιλιάδες» κρούσματα ίκτερου, που «πιθανόν» συνδέονται με την εξάπλωση αυτής της μορφής ηπατίτιδας.

«Οι απάνθρωπες συνθήκες ζωής —σχεδόν καθόλου πόσιμο νερό, το ότι δεν υπάρχουν καθαρές τουαλέτες, ούτε η δυνατότητα να απολυμαίνει κανείς το περιβάλλον του— θα επιτρέψουν στην ηπατίτιδα Α να εξαπλωθεί περαιτέρω», υπογράμμισε μέσω X (του πρώην Twitter) ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, ο επικεφαλής του ΠΟΥ, χαρακτηρίζοντας την υγειονομική κατάσταση «εκρηκτικά επικίνδυνη».

Το έναυσμα αυτού του πολέμου ήταν η άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου με αποτέλεσμα να σκοτωθούν κάπου 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο στις επίσημες ανακοινώσεις των αρχών.

Άλλοι περίπου 250 άνθρωποι απήχθησαν και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας όταν έγινε η επίθεση. Περίπου εκατό αφέθηκαν ελεύθεροι όταν κηρύχθηκε ανακωχή μιας εβδομάδας στα τέλη Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, 132 παραμένουν ακόμη στον παλαιστινιακό θύλακο, ωστόσο 27 πιστεύεται πως είναι νεκροί.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007 και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του έκτοτε έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 24.620 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, που κάνει επίσης λόγο για 61.830 τραυματίες.

Παλαιστινιακό κράτος;

«Δεν θα ικανοποιηθούμε με τίποτα λιγότερο από την ολοκληρωτική νίκη, που σημαίνει την εξάλειψη των τρομοκρατών ηγετών, την καταστροφή των επιχειρησιακών και στρατιωτικών δυνατοτήτων της Χαμάς, την επιστροφή των ομήρων μας σπίτι, την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και τον πλήρη έλεγχο από τη σκοπιά της ασφάλειας και πάνω απ’ όλα του τι εισέρχεται» στον θύλακο, επέμεινε χθες ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Για αυτή τη «νίκη» θα χρειαστούν «μήνες», που θα είναι «μακροί», προειδοποίησε. Προτού προσθέσει πως «το Ισραήλ πρέπει να διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας στο σύνολο της περιοχής που βρίσκεται δυτικά του Ιορδάνη» ποταμού, κάτι που χαρακτήρισε «αναγκαία προϋπόθεση» για οποιαδήποτε «λύση», μολονότι αναγνώρισε πως αυτό «έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ιδέα της (παλαιστινιακής) εθνικής κυριαρχίας» στη Δυτική Όχθη.

«Προφανώς βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα», σχολίασε ο εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζον Κέρμπι ερωτηθείς σχετικά με τις δηλώσεις του ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου, που φάνηκε να απορρίπτει τις αμερικανικές παροτρύνσεις για την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

Για τις ΗΠΑ, τον βασικό σύμμαχο του Ισραήλ και υποστηρικτή-κλειδί στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του εναντίον της Χαμάς, η δημιουργία και η αναγνώριση βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους είναι απαραίτητη για να υπάρξει «αληθινή ασφάλεια».

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε επιδρομές σε διάφορους τομείς της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ειδικά στην Τουλκαρέμ, όπου το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής κάνει λόγο για τουλάχιστον 6 νεκρούς από προχθές Τετάρτη.

Η διεθνής κοινότητα ανησυχεί ολοένα πιο έντονα για την εξάπλωση αυτού του πολέμου, για τις καθημερινές ανταλλαγές πυρών στα σύνορα Ισραήλ/Λιβάνου, για τον πολλαπλασιασμό των επιθέσεων των Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν και, την τελευταία εβδομάδα, για την εντατικοποίηση των αμερικανικών βομβαρδισμών στην Υεμένη.

Χούθι εναντίον Ουάσιγκτον

Την ίδια ώρα, οι υεμενίτες αντάρτες ανέλαβαν τις πρώτες πρωινές ώρες την ευθύνη για πλήγματα εναντίον αμερικανικού εμπορικού πλοίου που διαχειρίζεται ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία στον Κόλπο του Άντεν, την πιο πρόσφατη επίθεση του υποστηριζόμενου από το Ιράν κινήματος εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοΐας, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, που πάντως, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, δεν προκάλεσε θύματα, ούτε υλικές ζημιές.

Κατά τον εξειδικευμένο ιστότοπο Marine Traffic, το Chem Ranger είναι πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο υπό σημαία νήσων Μάρσαλ, που πλέει τις τελευταίες ημέρες στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») επιβεβαίωσε πως οι Χούθι έβαλαν πράγματι στο στόχαστρο αμερικανικό εμπορικό πλοίο που διαχειρίζεται ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία χθες Πέμπτη με «δυο πυραύλους», χωρίς όμως να χτυπηθεί το Chem Ranger, όπως υποστήριξαν οι αντάρτες.

Νωρίτερα, χθες Πέμπτη, ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε βομβαρδισμούς για να καταστρέψει πυραύλους των Χούθι που «επρόκειτο να εκτοξευθούν άμεσα» εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Αυτή ήταν η πέμπτη φορά που η Ουάσιγκτον διεξήγαγε επιδρομές εναντίον θέσεων των Χούθι της Υεμένης, κίνημα το οποίο ενέταξε ξανά προχθές Τετάρτη σε κατάλογο με «τρομοκρατικές» οργανώσεις που καταρτίζει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.