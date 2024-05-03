O Μαραντόνα συνάντησε τον Παναθηναϊκό (pic)

To Μπουένος Άιρες ντύθηκε… Παναθηναϊκά από δύο φίλαθλους των πρασίνων, η γενέτηρά του Αρμάντο Μαραντόνα.

Συγκεκριμένα ο Βασίλης Μπράτσος που μένει στην Αργεντινή κάλεσε στη χώρα του «τανγκό» τον φίλο του Μιχάλη Μαντζουράνη και μαζί βρέθηκαν στο γήπεδο της Αρχεντίνος Τζούνιορς για να τιμήσουν με Ελληνικό και πράσινο τρόπο τον Αργεντίνο θρύλου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Πηγή: skai.gr

