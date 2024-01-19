Αναφερόμενος στη σεναριολογία για την περίοδο μετά τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες Πέμπτη πως οποιαδήποτε λύση στο ορατό μέλλον πρέπει να συμπεριλαμβάνει τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού σε όλη τη Δυτική Όχθη.

Αυτό, τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης, βρίσκεται σε απόλυτη αντίφαση με την ιδέα της δημιουργίας κυρίαρχου, ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

«Τι υποτίθεται πώς πρέπει να κάνουμε;» αντέτεινε στην ερώτηση αν και κατά πόσον οι ΗΠΑ καταρτίζουν σχεδιασμούς για την περίοδο «μετά τον Νετανιάχου» που προβλέπουν την εγκαθίδρυση κράτους της Παλαιστίνης.

Στις συνομιλίες που έχει με αντιπροσώπους της Ουάσιγκτον, υπογράμμισε, αποκρούει τις προσπάθειες να υπαγορευθεί οποιαδήποτε πραγματικότητα που κατ’ αυτόν θα ήγειρε απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. «Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ πρέπει να είναι σε θέση να λέει ‘όχι’ όταν είναι απαραίτητο, ακόμα και στους καλύτερούς μας φίλους», επέμεινε ο κ. Νετανιάχου.

«Από κάθε περιοχή από όπου αποσυρθήκαμε, αυτό που πήραμε ήταν τρομοκρατία, φρικιαστική τρομοκρατία», συμπλήρωσε ο επικεφαλής αυτής που χαρακτηρίζεται η πιο δεξιά κυβέρνηση στην ιστορία του Ισραήλ. Αυτό, απαρίθμησε, έγινε στον νότιο Λίβανο, στη Λωρίδα της Γάζας και σε τομείς της Δυτικής Όχθης. Αυτός είναι ο λόγος που ο έλεγχος της Δυτικής Όχθης είναι τόσο σημαντικός, επέμεινε.

Στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη ζουν κάπου 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι και ανάμεσά τους περίπου 490.000 ισραηλινοί έποικοι, σε οικισμούς που θεωρούνται παράνομοι δυνάμει του διεθνούς δικαίου αλλά στην μεγάλη πλειονότητά τους αναγνωρίζονται από το εβραϊκό κράτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

