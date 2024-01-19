Λονδίνο: Νεογέννητο κοριτσάκι βρέθηκε τυλιγμένο σε πετσέτα μέσα σε τσάντα

Ένα θλιβερό γεγονός εγκατάλειψης βρέφους αποκαλύφθηκε σήμερα στο ανατολικό Λονδίνο όταν ένα νεογέννητο κοριτσάκι βρέθηκε τυλιγμένο σε μια πετσέτα σε μια τσάντα για ψώνια στο ανατολικό Λονδίνο, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το μωρό βρήκε ένας περαστικός στο Newham που το κράτησε ζεστό μέχρι να φτάσουν οι γιατροί.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι το μωρό είναι καλά στην υγεία του, ασφαλές και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στη μητέρα του μωρού να έρθει σε επαφή αναφέροντας «να ξέρετε ότι η κόρη σας είναι καλά, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις που βιώνετε, ζητήστε βοήθεια καλώντας το 999».

Η αστυνομία κλήθηκε περίπου στις 21:15 τοπική ώρα την Πέμπτη, όταν ένας άνδρας που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του βρήκε το μωρό, η αντίδραση του οποίου ήταν σωτήρια για το μωρό που το κράτησε ζεστό καθώς η θερμοκρασία ήταν στους -6 βαθμούς Κελσίου χθες το βράδυ στο Λονδίνο και «συνέβαλε στη διάσωση της ζωής του μωρού».

Ο αστυνομικός επικεφαλής της έρευνας είπε ότι «οι σκέψεις μας τώρα στρέφονται στη μητέρα του μωρού· ανησυχούμε εξαιρετικά για την κατάστασή της καθώς θα έχει περάσει από μια τραυματική δοκιμασία και θα χρειαστεί άμεση ιατρική φροντίδα μετά τη γέννα».

«Εκπαιδευμένοι ιατροί και ειδικοί αξιωματικοί είναι έτοιμοι να την υποστηρίξουν και την προτρέπουμε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά ή να πάει στο πλησιέστερο νοσοκομείο ή αστυνομικό τμήμα».

Η αστυνομία καλεί όποιον νομίζει ότι γνωρίζει τη μητέρα να επικοινωνήσει μαζί τους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.