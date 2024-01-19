Το Ισραήλ παραβίασε το διεθνές δίκαιο βομβαρδίζοντας «ακατάπαυστα» τη Λωρίδα της Γάζας, ισοπεδώνοντας συνοικίες και σκοτώνοντας χιλιάδες Παλαιστίνιους, δήλωσε χθες Πέμπτη ανεξάρτητη ειδική για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

«Το Ισραήλ έκανε πράγματα που είναι εντελώς παράνομα», τόνισε η Φραντσέσκα Αλμπανέζε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Μαδρίτη.

Τα σχόλια της ιταλίδας νομικού, ειδικής εισηγήτριας των Ηνωμένων Εθνών για τα Παλαιστινιακά Εδάφη, διατυπώθηκαν καθώς το Ισραήλ έχει βρεθεί αντιμέτωπο με προσφυγή της Νότιας Αφρικής στο Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ) του ΟΗΕ στη Χάγη, με την οποία κατηγορείται για «γενοκτονία».

Μολονότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα να αμύνεται, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει να τηρείται, «για να προστατεύονται άνθρωποι οι οποίοι δεν εμπλέκονται ενεργά στις μάχες: οι άμαχοι, οι αιχμάλωτοι πολέμου, οι ασθενείς και οι τραυματίες», υπογράμμισε η κυρία Αλμπανέζε.

Είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός των μαχητών από τους αμάχους και πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις που διεξάγονται είναι αναλογικές, συνέχισε η ειδική.

«Αντί γι’ αυτό, γίναμε μάρτυρες 100 και πλέον ημερών ακατάπαυστων βομβαρδισμών — τις δύο πρώτες εβδομάδες με 6.000 βόμβες ανά εβδομάδα, βόμβες 2.000 λιβρών, (οι ρίψεις των οποίων γίνονταν) σε ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένες περιοχές», σημείωσε.

«Τα περισσότερα νοσοκομεία δεν μπορούν πλέον να λειτουργήσουν. Μεγάλος αριθμός των νοσοκομείων αυτών, των μεγαλύτερων, έκλεισε, βομβαρδίστηκε ή καταλήφθηκε από τον (ισραηλινό) στρατό. Ο κόσμος πεθαίνει τώρα όχι μόνο εξαιτίας των βομβών, αλλά επίσης επειδή δεν υπάρχουν αρκετές δομές υγείας για να τού προσφερθεί περίθαλψη», στηλίτευσε η ειδική.

«Ο αριθμός των παιδιών που ακρωτηριάζονται καθημερινά, που τους ακρωτηριάζουν ένα ή δυο μέλη, είναι σοκαριστικός. Τους πρώτους δύο μήνες αυτού του πολέμου, ακρωτηριάστηκαν χωρίς αναισθησία 1.000 παιδιά. Αυτό είναι τερατώδες», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει από πού άντλησε τη συγκεκριμένη πληροφορία.

Γενικά, οι ειδικοί εισηγητές είναι ανεξάρτητοι και ονομάζονται από την επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Η κυρία Αλμπανέζε «καταδίκασε σθεναρά» τις επιθέσεις της Χαμάς, που μπορεί κατά την άποψή της να αποτελούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, συμπληρώνοντας ταυτόχρονα πως «τίποτα δεν δικαιολογεί αυτό που έκανε το Ισραήλ».

Η άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν κάπου 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο στις επίσημες ανακοινώσεις των αρχών.

Στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 24.620 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς και στις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού σε αντίποινα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.