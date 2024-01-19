Υπερηφάνεια επικρατεί σήμερα στην Τουρκία για τον πρώτο Τούρκο αστροναύτη που θα βρεθεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

🚀 Ax-3 space mission begins journey to International Space Station



▪️ Launched from NASA's Kennedy Space Center at 2149 GMT



▪️ After some 7.5 minutes, the Falcon 9 rocket turned back to Earth and landed



▪️ The Dragon capsule, carrying the crew, deployed after some 12 minutes… pic.twitter.com/SDZMyg9BhR January 18, 2024

Ο Αλπέρ Γκεζεραβτζί συμμετέχει σε ιδιωτική, ερευνητική διαστημική αποστολή που εκτοξεύτηκε χθες με τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, στο ακρωτήριο Καναβεραλ, μαζί με άλλα μέλη του πληρώματος από την Ιταλία, την Ισπανία και τη Σουηδία.

🚀 First all-European crew AX-3 from Spain, Italy, Sweden, and Türkiye has begun its journey to the International Space Station on SpaceX Falcon 9 topped with Crew Dragon spacecraft from NASA's Kennedy Space Center in Florida ⤵️ pic.twitter.com/oRBUFG0Z3U — Anadolu English (@anadoluagency) January 19, 2024

Η εκτόξευση του Γκεζεραβτζί, του πρώτου Τούρκου αστροναύτη στο Διάστημα είναι σήμερα πρωτοσέλιδο στα τουρκικά ΜΜΕ ενώ ο Ταγίπ Ερντογάν έκανε λόγο για «ιστορική στιγμή» για την Τουρκία.

«Μπαίνουμε στον δεύτερο αιώνα της Δημοκρατίας μας, τον αιώνα της Τουρκίας, με την πρώτη μας επανδρωμένη διαστημική αποστολή» αναφέρεται στην ανάρτηση της Τουρκικής προεδρίας. .

“We are stepping into the Century of Türkiye with our first manned space mission” https://t.co/bm7aAaUP0b pic.twitter.com/bS7dNsfp6i — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) January 19, 2024

Η αποστολή με το σκάφος Dragon αναμένεται να προσδεθεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό αυριο, Σάββατο (20/1).

Πηγή: skai.gr

