Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο πρώτος Τούρκος αστροναύτης στην ιστορία της χώρας ταξιδεύει προς το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (βίντεο) 

Ο Αλπέρ Γκεζεραβτζί εκτοξεύτηκε χθες από το ακρωτήριο Κένεντι και αναμένεται να φτάσει στον ΔΔΣ αύριο, Σάββατο 

Ο πρώτος Τούρκος αστροναύτης εκτοξεύτηκε στο Διάστημα

Υπερηφάνεια επικρατεί σήμερα στην Τουρκία για τον πρώτο Τούρκο αστροναύτη που θα βρεθεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Ο Αλπέρ Γκεζεραβτζί συμμετέχει σε ιδιωτική, ερευνητική διαστημική αποστολή που εκτοξεύτηκε χθες με τον πύραυλο  Falcon 9 της SpaceX  από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, στο ακρωτήριο Καναβεραλ, μαζί με άλλα μέλη του πληρώματος από την Ιταλία, την Ισπανία και τη Σουηδία. 

Η εκτόξευση του Γκεζεραβτζί, του πρώτου Τούρκου αστροναύτη στο Διάστημα είναι σήμερα πρωτοσέλιδο στα τουρκικά ΜΜΕ ενώ ο Ταγίπ Ερντογάν έκανε λόγο για «ιστορική στιγμή» για την Τουρκία.

«Μπαίνουμε στον δεύτερο αιώνα της Δημοκρατίας μας, τον αιώνα της Τουρκίας, με την πρώτη μας επανδρωμένη διαστημική αποστολή» αναφέρεται στην ανάρτηση της Τουρκικής προεδρίας. . 

Η αποστολή με το σκάφος Dragon αναμένεται να προσδεθεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό αυριο, Σάββατο (20/1).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τουρκία αστροναύτης Διεθνής Διαστημικός Σταθμός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark