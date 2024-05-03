Λογαριασμός
ΗΠΑ: Αστυνομικός πυροβόλησε κατά λάθος στη διάρκεια της εφόδου στο Columbia

Ο αστυνομικός, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, έφερε όπλο με φακό και στην προσπάθεια του να φωτίσει σε συγκεκριμένο σημείο πυροβόλησε κατά λάθος σε τοίχο

HΠΑ: Αστυνομικός πυροβόλησε στη διάρκεια της εφόδου στο Columbia

Αστυνομικός από το τμήμα της Νέας Υόρκης (NYPD) πυροβόλησε κατά λάθος με το όπλο του στην αίθουσα Hamilton Hall αίθουσα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκκένωσης στην πανεπιστημιούπολη του Κολούμπια την Τρίτη, ωστόσο κανείς δεν τραυματίστηκε, ανέφερε το CBS News,

Oι αστυνομικές αρχές διεξάγουν πλέον έρευνα γύρω από τις συνθήκες κατά τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό

Σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη το βράδυ, το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι ένας αξιωματικός της Μονάδας Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης χρησιμοποιούσε πυροβόλο όπλο εξοπλισμένο με φακό για να ρίξει φως σε συγκεκριμένο σημείο και πυροβόλησε κατά λάθος ένα πλαίσιο σε τοίχο.

Ο Πρόεδρος του πανεπιστημίου Κολούμπια, Minouche Shafik, κάλεσε το NYPD για να βοηθήσει στην εκκαθάριση του Hamilton Hall, αφού διαδηλωτές εισέβαλαν στο εσωτερικό του κτιρίου αργά τη Δευτέρα το βράδυ και αρνήθηκαν να αποχωρήσουν μένοντας εκεί για όλη την Τρίτη

Αξιωματικοί του NYPD εθεάθησαν να εισέρχονται στην πανεπιστημιούπολη με τα πόδια και αλλά και να μπαίνουν στο εσωτερικό του κτιρίου από παράθυρο του δεύτερου ορόφου.

Αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν κατόπιν σε απευθείας μετάδοση πλάνα από τις συλλήψεις αρκετών νεαρών διαδηλωτών.

