HΠΑ: Αστυνομικός πυροβόλησε στη διάρκεια της εφόδου στο Columbia

Αστυνομικός από το τμήμα της Νέας Υόρκης (NYPD) πυροβόλησε κατά λάθος με το όπλο του στην αίθουσα Hamilton Hall αίθουσα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκκένωσης στην πανεπιστημιούπολη του Κολούμπια την Τρίτη, ωστόσο κανείς δεν τραυματίστηκε, ανέφερε το CBS News,

Oι αστυνομικές αρχές διεξάγουν πλέον έρευνα γύρω από τις συνθήκες κατά τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό

Σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη το βράδυ, το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι ένας αξιωματικός της Μονάδας Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης χρησιμοποιούσε πυροβόλο όπλο εξοπλισμένο με φακό για να ρίξει φως σε συγκεκριμένο σημείο και πυροβόλησε κατά λάθος ένα πλαίσιο σε τοίχο.

Ο Πρόεδρος του πανεπιστημίου Κολούμπια, Minouche Shafik, κάλεσε το NYPD για να βοηθήσει στην εκκαθάριση του Hamilton Hall, αφού διαδηλωτές εισέβαλαν στο εσωτερικό του κτιρίου αργά τη Δευτέρα το βράδυ και αρνήθηκαν να αποχωρήσουν μένοντας εκεί για όλη την Τρίτη

Αξιωματικοί του NYPD εθεάθησαν να εισέρχονται στην πανεπιστημιούπολη με τα πόδια και αλλά και να μπαίνουν στο εσωτερικό του κτιρίου από παράθυρο του δεύτερου ορόφου.

Αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν κατόπιν σε απευθείας μετάδοση πλάνα από τις συλλήψεις αρκετών νεαρών διαδηλωτών.

AFTER LOCKING MEDICS INTO JOHN JAY, NYPD AT COLUMBIA PUSHED THREE STUDENTS DOWN THE STAIRS AND DRAGGED OUT ONE PASSED OUT STUDENT. THEY THREW ALL ITEMS DOWN THE STAIRS, ENDANGERING STUDENTS, AND PUSHED A GROUP OF FIVE THAT WERE WALKING WITHOUT RESISTING ARREST. pic.twitter.com/pt6KoY1UqL — Columbia Students for Justice in Palestine (@ColumbiaSJP) May 1, 2024

BREAKING: POLICE AT COLUMBIA UNIVERSITY BARRICADING OBSERVERS, MEDICS, JOURNALISTS, STUDENTS INTO JOHN JAY AFTER PUSHING THEM ALL THE WAY BACK pic.twitter.com/w3p6NLpNa3 — Columbia Students for Justice in Palestine (@ColumbiaSJP) May 1, 2024

