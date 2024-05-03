Britney Spears: Ο καβγάς εκτός ορίων με τον σύντροφό της και οι αναφορές για νευρικό κλωνισμό

Τα social media βρίσκονται πάλι σε «αναβρασμό», καθώς νέα καρέ της Britney Spears σε ανησυχητική κατάσταση κάνουν το γύρο του Διαδικτύου.

Η ποπ σταρ φαίνεται να περπατά με κουβέρτα, περιτριγυρισμένη από αστυνομικούς έξω από ένα ξενοδοχείο στο Λος Άντζελες, κάνοντας πολλούς να αναρωτιούνται τι συνέβη.

Σύμφωνα με αναφορές του TMZ, η Britney είχε έντονο καβγά με τον σύντροφό της, Πολ Σόλιζ, με την κατάσταση να ξεφεύγει εκτός ελέγχου.

Την Τετάρτη 1η Μαΐου, το ζευγάρι επισκέφτηκε το Chateau Marmont, αλλά η βραδιά εξελίχθηκε πολύ δυσάρεστα.

Κάποιος κάλεσε την αστυνομία ισχυριζόμενος πως η Britney παρενοχλούσε και απειλούσε τους ανθρώπους στο ξενοδοχείο.

Οι αστυνομικοί αλλά αποχώρησαν αλλά αποχώρησαν καθώς δε διαπίστωσαν κάτι ύποπτο τη στιγμή που έφτασαν.

Το ζευγάρι αποσύρθηκε σε ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου, συνεχίζοντας να πίνει και να διασκεδάζει.

Κατά τη διάρκεια του καβγά, πηγές αναφέρουν ότι η Britney ήταν εκτός ελέγχου, φωνάζοντας και χτυπώντας στο πόδι, ενώ μερικοί υποστηρίζουν ότι είχε πάθει ψυχικό κλονισμό.

Μάλιστα υπήρξε ακόμη και άφιξη ασθενοφόρου στο ξενοδοχείο, με βίντεο να κυκλοφορεί στο YouTube, δίνοντας μια μικρή ιδέα στην ταραχώδη νύχτα της Britney Spears στο Λος Άντζελες.

