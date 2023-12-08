Η κυβέρνηση Μπάιντεν φέρεται να απαιτεί από το Ισραήλ να ολοκληρώσει τον πόλεμο κατά της Χαμάς έως το τέλος του έτους, ωστόσο οι Ισραηλινοί αντιδρούν.

Επικαλούμενη τρεις ανώνυμους αξιωματούχους στο Τελ Αβίβ, το Politico αναφέρει ότι η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ διεμήνυσε στο Ισραήλ ότι έχει προθεσμία μέχρι το τέλος του 2023 για να ολοκληρώσει τον πόλεμο στη Γάζα κατά της ισλαμιστικής οργάνωσης.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο σημειώνει την προειδοποίηση που φέρεται να έκανε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν την περασμένη εβδομάδα ότι το Ισραήλ πιθανότατα έχει «εβδομάδες» για να ολοκληρώσει τις μάχες, αλλά επίσης υπογραμμίζει και τα χθεσινά (Πέμπτη) σχόλια του αναπληρωτή συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας Τζον Φίνερ ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει δώσει «αυστηρή προθεσμία» στην Ιερουσαλήμ.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος φαίνεται ότι αψηφά την προθεσμία από τις ΗΠΑ.

«Μας συμβούλεψαν να μην πάμε στη Γάζα, αλλά το κάναμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός αξιωματούχος στο Politico. «Πήγαμε στη Γάζα γιατί μόνο έτσι μπορούσαμε να καταστρέψουμε τη Χαμάς και να απελευθερώσουμε τους ομήρους μας. Μας είπαν, "μην πηγαίνετε στα τούνελ του τρόμου". Αλλά αν δεν μπούμε στα τούνελ του τρόμου, δεν υπάρχει περίπτωση να καταστρέψουμε τη Χαμάς. Μας είπαν να μην πηγαίνουμε στα νοσοκομεία παρόλο που χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς ως κέντρα διοίκησης και ελέγχου, αλλά πήγαμε σε αυτά τα νοσοκομεία και κάναμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε».

«Και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να φτάσουμε στην αποφασιστική νίκη» διεμήνυσε ο αξιωματούχος.

Πηγή: skai.gr

