Συρία: 4 μαχητές προσκείμενοι στη Χεζμπολάχ νεκροί σε επίθεση ισραηλινού drone

Τέσσερις μαχητές που πρόσκεινται στη Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν σήμερα σε επίθεση ισραηλινού drone που είχε στόχο το όχημα στο οποίο επέβαιναν στη νότια Συρία, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Τέσσερις μαχητές που εργάζονταν για λογαριασμό της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν σε επίθεση ισραηλινού drone σε αυτοκίνητο στο Μπάαθ», στην επαρχία Κουνέιτρα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής του Παρατηρητηρίου, Ραμί Αμπντέλ Ραχμάν, λέγοντας ότι δεν είναι σε θέση να διευκρινίσει αν αυτοί οι μαχητές ήταν Σύροι, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι μαχητές δεν ήταν μέλη του συριακού στρατού.

Χθες, το Συριακό Παρατηρητήριο είχε αναφέρει ότι ο ισραηλινός στρατός «έπληξε με οκτώ πυραύλους» τοποθεσίες κοντά στη Δαμασκό, καθώς και μια «στρατιωτική θέση των δυνάμεων του καθεστώτος στην επαρχία Κουνέιτρα», χωρίς να αναφερθούν θύματα, ως απάντηση σε «βομβαρδισμό του συριακού Γκολάν» που προσαρτήθηκε από το Ισραήλ.

Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές στη γειτονική Συρία από την έναρξη του εμφυλίου πολέμου στη χώρα αυτή το 2011, με στόχο θέσεις του συριακού στρατού και οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν, όπως η Χεζμπολάχ.

Αυτά τα πλήγματα έχουν αυξηθεί από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, στις 7 Οκτωβρίου, που πυροδοτήθηκε από τη φονική επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμικού κινήματος στο ισραηλινό έδαφος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

