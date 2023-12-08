Ο Ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι οι πολίτες είχαν εκκενώσει την περιοχή στην οποία συνελήφθησαν οι Παλαιστίνιοι, που εικόνες τούς έδειχναν να κάθονται στο έδαφος μόνο με τα εσώρουχά τους.

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες στοχεύουν «προπύργια και κέντρα βάρους της Χαμάς» πριν «συλλάβουν όποιον έχει απομείνει σε αυτές τις περιοχές για να τους ανακρίνει» αναφέρει ο ισραηλινός στρατός αναφορικά με τις χθεσινές εικόνες των απογυμνωμένων Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Israeli media reporting arrests of suspected Hamas and Islamic Jihad members in the Gaza Strip. pic.twitter.com/kHYCPYNaGq — Joe Truzman (@JoeTruzman) December 7, 2023

Ειδικότερα, ερωτηθείς για τις εικόνες των κρατουμένων, ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης Εϊλόν Λεβί είπε ότι: «μιλάμε για άτομα που συλλαμβάνονται στη Τζαμπαλίγια και τη Σετζάγια στην πόλη της Γάζας, προπύργια της Χαμάς και κέντρα βάρους των μαχών».

«Μιλάμε για άνδρες στρατιωτικής ηλικίας που ανακαλύφθηκαν σε περιοχές που υποτίθεται ότι είχαν εκκενώσει πολίτες πριν από εβδομάδες», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο ισραηλινός στρατός έχει ενημερώσει τους αμάχους να εγκαταλείψουν τις περιοχές στη Γάζα όπου σχεδιάζει να επιχειρήσει. Όμως οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων είπαν ότι δεν υπάρχει πουθενά ασφαλές μέρος για τους Παλαιστίνιους να πάνε εν μέσω ανηλεών αεροπορικών βομβαρδισμών.

Ο Λέβι επανέλαβε τα λόγια του εκπροσώπου των ID, Ντάνιελ Χαγκάρι, ο οποίος είχε αναφέρει νωρίτερα ότι οι IDF στοχεύουν τις γειτονιές Τζαμπαλίγια και Σετζάιγια στη βόρεια Γάζα, καθώς είναι «κέντρα βάρους για τους τρομοκράτες».

«Κρύβονται υπόγεια και βγαίνουν έξω και τους πολεμάμε», είπε ο Χαγκάρι. «Όποιος έχει μείνει σε αυτές τις περιοχές, βγαίνει από φρεάτια τούνελ και κάποιοι από κτίρια, και ερευνούμε ποιος συνδέεται με τη Χαμάς και ποιος όχι».

«Τους συλλαμβάνουμε όλους και τους ανακρίνουμε», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει αν οι εικονιζόμενοι ήταν μέλη της Χαμάς ή πολίτες.

Σύμφωνα με εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας, δεκάδες αιχμάλωτοι παρέλασαν στην πλατεία της Παλαιστίνης στην πόλη της Γάζας, με παπούτσια και σανδάλια σκορπισμένα στον δρόμο.

Το ισραηλινό πρακτορείο Walla είπε ότι οι κρατούμενοι απογυμνώθηκαν «για να αποκλειστεί η πιθανότητα να έφεραν όπλα».

Ο Χαγκάρι είπε ότι τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν συλλάβει και ανακρίνει εκατοντάδες ανθρώπους στη Γάζα που είναι ύποπτοι για διασυνδέσεις με μαχητές της Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

