Την πεποίθηση του ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι ο μεγάλος νικητής των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου, όπως συνέβη και στις βουλευτικές εκλογές του 2023, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία τους σε πολίτες στα Γιαννιτσά. Ο πρωθυπουργός επίσης έστειλε νέο μήνυμα στην ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας.

«Η αποχή είναι ο μεγάλος κίνδυνος για τις ευρωεκλογές», είπε ο πρωθυπουργός, και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν λέει τίποτε για τα ευρωπαϊκά ζητήματα και την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών και ασχολείται μόνο με την εσωτερική πολιτική κατάσταση.

«Οι ευρωεκλογές αφορούν πρώτα την Ευρώπη και μια είναι η παράταξη που έχει ταυτίσει την πορεία της με την ευρωπαϊκή πορεία της Ευρώπης» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Σήμερα η φωνή μας ακούγεται δυνατά στην Ευρώπη. Έχουμε αποκτήσει νέα αυτοπεποίθηση και νέα διαπραγματευτική ισχύ. Το λέω γιατί οι διαπραγματεύσεις στην Ευρώπη είναι σύνθετες. Απαιτούν γνώση και κύρος» ανέφερε.

Όπως επισήμανε «εμείς ηρεμία και ειρήνη θέλουμε, και αυτή η πολιτική είναι που οδήγησε να μην έχουμε παραβιάσεις και παραβάσεις στο Αιγαίο. Αλλά οι κόκκινες γραμμές μας είναι αδιαπραγμάτευτες, και η εθνική ισχύς της χώρας προβάλλεται προς τα παντού χωρίς εκπτώσεις».

Για τη Βόρεια Μακεδονία, ξεκαθάρισε ότι όσο η άλλη μεριά δεν τηρεί αυτά τα οποία έχει συμφωνήσει τόσο ο δρόμος των Σκοπίων προς την Ευρώπη θα είναι κλειστός. Και τόσο η ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται να κυρώσει τα μνημόνια τα οποία έχει υποχρέωση να κυρώσει από τη Συμφωνία των Πρεσπών, γιατί οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Και οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται απ' όλους κι όχι μόνο από το ένα μέρος.

«Στα λόγια όλοι μπορούμε να είμαστε πολεμοχαρείς τουρκοφάγοι. Είναι πολύ εύκολο να σηκώνει κανείς τους τόνους, να ερεθίζει την κοινή γνώμη, να συναρπάζει τα πλήθη και μετά βρίσκεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες των πολιτικών του» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα σήμερα είναι πιο ισχυρή, γιατί είναι πιο ισχυρή οικονομικά, αμυντικά, έχει χτίσει τις κατάλληλες γεωπολιτικές συμμαχίες, και γιατί έχει αναβαθμίσει το κύρος της και η γνώμη της μετράει. Αυτή σημαίνει στην πράξη πατριωτισμός της ευθύνης όλα τα υπόλοιπα είναι λόγια μπας και τσιμπήσουμε καμία ψήφο» τόνισε.

«Στα εσωτερικά πολιτικά συμπεράσματα που θα βγουν το βράδυ των εκλογών θέλω να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία για ένα πράγμα: Η Νέα Δημοκρατία θα παραμείνει η κυρίαρχη πολιτική δύναμη στη χώρα που θα καθορίσει τις πολιτικές εξελίξεις. Να μην δώσουμε πάτημα σε κάποιους να θέτουν σε αμφισβήτηση τη λαϊκή ετυμηγορία των εκλογών του περασμένου Ιουνίου. Θα θελήσουν να το κάνουν, μην έχουμε καμία αυταπάτη. Ότι αν το αποτέλεσμα είναι πολύ κατώτερο των προσδοκιών μας κάποιοι θα βγουν και θα πούνε αυτή η κυβέρνηση δεν έχει νομιμοποίηση, ας πούμε, να κάνει μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Στην επόμενη κατάληψη Πανεπιστημίου, την οποία θα εκκενώσουμε θα είναι απέξω και θα λένε ότι ‘’δεν μπορείτε να το κάνετε γιατί δεν έχετε νομιμοποίηση να κάνετε κάτι τέτοιο’’. Θα τους διαψεύσουμε, όμως, και πάλι», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στο νομό Πέλλας ο πρωθυπουργός είπε τα τελευταία 5 χρόνια δόθηκαν από τον ΕΛΓΑ σε αγροτικές αποζημιώσεις 400 εκατομμύρια ευρώ.

Τον κ. Μητσοτάκη καλωσόρισε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος μίλησε για τον σύγχρονο πατριωτισμό και υπογράμμισε: «Σύγχρονος πατριωτισμός είναι να ξέρεις πότε να λες "όχι" στις αυταπάτες των Σκοπίων. Και σε ευχαριστούμε πρόεδρε γιατί τις τελευταίες μέρες καταστήσατε σαφές προς όλους ότι εμείς δεν διαπραγματευόμαστε τίποτα, εφόσον κάποιοι άλλοι δεν τηρούν τα συμφωνηθέντα".

Ο πρωθυπουργός περπάτησε στον πεζόδρομο των Γιαννιτσών μέχρι τον χώρο της συγκέντρωσης και συνομίλησε με καταστηματάρχες και περαστικούς.

Αναλυτικά η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Γιαννιτσά

Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, φίλες και φίλοι, Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ γι’ αυτή την πολύ όμορφη, γι’ αυτή την πολύ ζεστή υποδοχή σήμερα εδώ στα Γιαννιτσά, στην Πέλλα.

Έφυγα το πρωί από την Πιερία με ψιχάλα και συννεφιά και βρίσκομαι σήμερα στα Γιαννιτσά με λιακάδα. Αλλά κοίταξα και το ημερολόγιό μου και θυμήθηκα ότι την ίδια μέρα ακριβώς πέρυσι, 17 Μαΐου, είχα κάνει την αντίστοιχη περιοδεία στην Πέλλα, ήμουν στην Κρύα Βρύση. Είναι τυχερή η Πέλλα για τη Νέα Δημοκρατία.

Ήθελα σίγουρα να είμαι και πάλι μαζί σας πριν από τις εκλογές της 9ης Ιουνίου. Και βέβαια, θυμάμαι ότι και στις εκλογές του 2019 η τελευταία προεκλογική συγκέντρωση την οποία κάναμε ήταν εδώ, στα Γιαννιτσά, και μας οδηγήσατε σε μία μεγάλη νίκη.

Και το 2019 και το 2023, στις διπλές κάλπες, καταφέραμε και ξεπεράσαμε τις προσδοκίες, νικήσαμε με ποσοστό το οποίο εξέπληξε τους πάντες. Το ίδιο θα συμβεί και το βράδυ της 9ης Ιουνίου. Θα είμαστε πάλι νικητές.

Αλλά ας αναλογιστούμε λίγο γιατί πιστεύω ότι θα είμαστε νικητές σε αυτές τις κρίσιμες ευρωεκλογές. Γιατί λέμε την αλήθεια, πάντα λέγαμε την αλήθεια, θα εξακολουθούμε να λέμε την αλήθεια, γιατί έχουμε οικοδομήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους Έλληνες πολίτες, παρά τις δυσκολίες και παρά τα προβλήματα. Ξέρουν ότι προσπαθούμε, αγωνιζόμαστε να βελτιώσουμε συνεχώς την κατάσταση στη χώρα.

Οι ευρωεκλογές, όμως, αφορούν πρώτα και πάνω απ΄ όλα την Ευρώπη. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν μιλάμε για Ευρώπη, μία είναι η παράταξη που έχει ταυτίσει την ιστορία της με την ευρωπαϊκή τροχιά της πατρίδας μας, αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο εθνάρχης, ο ιδρυτής της παράταξής μας, έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη.

Και το θυμίζω πάντα, εγώ ήμουν μικρός τότε, το 1981, αλλά το σύνθημα «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο» το θυμάμαι καλά. Πήγε κόντρα ο Καραμανλής τότε στους λαϊκιστές, στην κοινή γνώμη, και έβαλε την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Τα οφέλη από αυτή την ευρωπαϊκή πορεία τα έχουμε ζήσει και τα έχουμε βιώσει, όλες και όλοι, εδώ και σαράντα και πλέον χρόνια.

Μεγαλύτερο όφελος ίσως, μιας και μίλησε και ο Απόστολος, για τους αγρότες μας. Κοινή Αγροτική Πολιτική, νέα ΚΑΠ. Θέλω να θυμίσω, αν κάνουμε μια ανασκόπηση του τι κάναμε τα τελευταία πέντε χρόνια στην Ευρώπη, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη διαπραγμάτευση για τη νέα ΚΑΠ προσωπικά εξασφάλισα ότι δεν θα έχουμε καμία περικοπή για τους Έλληνες αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους αλιείς μας.

Θα εξακολουθεί η Ευρώπη να μας στηρίζει. Σκεφτείτε πού θα ήμασταν τώρα χωρίς αυτή τη στήριξη, χωρίς το Ταμείο Συνοχής, χωρίς τα ΕΣΠΑ, χωρίς τα μεγάλα έργα τα οποία έχουν κατασκευαστεί. Όλα αυτά πρωτίστως φέρουν τη σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας.

Και αυτό το οποίο πετύχαμε τα τελευταία πέντε χρόνια στην Ευρώπη είναι η φωνή μας επιτέλους να ακούγεται δυνατά. Το 2019, όταν μας εμπιστεύθηκαν οι Έλληνες για πρώτη φορά, η εικόνα της Ελλάδας στην Ευρώπη ήταν επιεικώς προβληματική. Ήμασταν περίπου ο αποδιοπομπαίος τράγος, η χώρα εκείνη η οποία δεν θα μπορέσει τελικά ποτέ να σταθεί στα πόδια της, καταδικασμένη να είναι ουραγός της Ευρώπης.

Σήμερα η φωνή μας ακούγεται δυνατά στην Ευρώπη. Έχουμε αποκτήσει νέα αυτοπεποίθηση και νέα διαπραγματευτική ισχύ. Το λέω αυτό διότι οι διαπραγματεύσεις στην Ευρώπη είναι σύνθετες. Απαιτούν γνώση, εμπειρία, κύρος και δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης και στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς αυτόν τον τρόπο λειτουργίας της Ευρώπης έχουμε αποδείξει ότι τον ξέρουμε και ότι μπορούμε να διαπραγματευτούμε ουσιαστικά υπέρ του Έλληνα πολίτη.

Το καλοκαίρι του 2020, σε μια μαραθώνια πενθήμερη διαπραγμάτευση, τρεις μέρες δεν κοιμηθήκαμε κλεισμένοι μέσα σε ένα δωμάτιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ξέρετε, έχει αξία να το γνωρίζετε αυτό, ότι όταν βρισκόμαστε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είμαστε μόνοι μας, ολομόναχοι. Δεν υπάρχει σύμβουλος, δεν υπάρχει Υπουργός, ό,τι κάνουμε το κάνουμε εμείς, Πρωθυπουργοί και Πρόεδροι. Τότε διαπραγματευτήκαμε το Ταμείο Ανάκαμψης, 750 δισεκατομμύρια συνολικά για την Ευρώπη, με την Ελλάδα να παίρνει ποσοστιαία τη μεγαλύτερη αναλογία. Και εξασφαλίσαμε 36 δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετους πόρους, πέραν του ΕΣΠΑ, του Ταμείου Συνοχής, της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Τα χρήματα αυτά πιάνουν τόπο, φίλες και φίλοι. Σήμερα το πρωί ξεκίνησα την ημέρα μου από ένα ορεινό χωριό της Ημαθίας, τα Ριζώματα Ημαθίας. Πήγα και είδα -και σας ενθαρρύνω, κυρίως τα νέα παιδιά, γιατί βλέπω ότι έχουμε εδώ πέρα πολλή πιτσιρικαρία μαζί μας- να δείτε τις νέες δράσεις του Ψηφιακού Σχολείου, 36.000 διαδραστικοί πίνακες μπαίνουν σε όλα τα σχολεία της χώρας μέχρι το τέλος του έτους, 20.000 έχουν ήδη μπει.

Αλλάζουμε την όψη της εκπαίδευσης στη χώρα, χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Χιλιάδες σετ ρομποτικής πηγαίνουν στα σχολεία για να μπορούν τα παιδιά να εξοικειώνονται με τη νέα τεχνολογία, πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης.

Από το Σεπτέμβριο, για πρώτη φορά, θα μπορούμε να παρέχουμε στα παιδιά τα οποία δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις ψηφιακό φροντιστήριο, δωρεάν. Δωρεάν, γιατί ξέρουμε ότι είναι μεγάλη επιβάρυνση για τις ελληνικές οικογένειες το φροντιστήριο. Θα τους δώσουμε αυτή την εναλλακτική. Σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι για τα απομονωμένα χωριά, που τα παιδιά πρέπει να μετακινούνται συνέχεια στα μεγάλα αστικά κέντρα για να κάνουν φροντιστήριο. Αυτό σημαίνει, φίλες και φίλοι, να στεκόμαστε κοντά στους πιο αδύναμους. Αλλά όλα αυτά έχουν και τη σφραγίδα της Ευρώπης.

Μίλησε πριν ο Απόστολος Τζιτζικώστας για τη μεταναστευτική μας πολιτική. Θυμάστε και εδώ στη Μακεδονία ποια ήταν η κατάσταση την οποία παραλάβαμε το 2019. Μία χώρα «ξέφραγο αμπέλι», με δεκάδες χιλιάδες μετανάστες, ούτε καλά-καλά γνωρίζαμε ποιοι ήταν, έμπαιναν ελεύθερα, πήγαιναν όπου ήθελαν, είχαν πλημμυρίσει οι δομές και εδώ στη Μακεδονία.

Ποια είναι η κατάσταση σήμερα; Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη στην οποία το προσφυγικό-μεταναστευτικό δεν αποτελεί αντικείμενο προεκλογικής συζήτησης, γιατί πολύ απλά το ελέγξαμε. Γιατί βασικά καταφέραμε και λύσαμε το πρόβλημα και αλλάξαμε και όλη την πολιτική της Ευρώπης.

Να μου το θυμηθείτε, η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά θα πειστεί να χρηματοδοτεί και φράχτες, όπως ο φράχτης τον οποίο κατασκευάζουμε στον Έβρο. Γιατί αυτό, η προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων, αποτελεί πια ευρωπαϊκή ανάγκη.

Όλα αυτά, λοιπόν, δεν έγιναν τυχαία και θα σας έλεγα ότι είναι ο καλύτερος τρόπος, η καλύτερη ένδειξη, το πώς αποδεικνύεται στην πράξη ότι αυτά που συμβαίνουν στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο επηρεάζουν τελικά τις ζωές όλων μας.

Και βέβαια, η επόμενη πενταετία θα είναι και αυτή πάρα πολύ κρίσιμη. Ποιοι θα είναι στο Ευρωκοινοβούλιο την επόμενη πενταετία, θα έχει σημασία. Ποιες πολιτικές δυνάμεις θα είναι στον πυρήνα της Ευρώπης, έχει σημασία.

Η Νέα Δημοκρατία έχει γίνει το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη. Είμαστε το μεγαλύτερο κόμμα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο είναι η μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια στην Ευρώπη. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μας δίνει διαπραγματευτική δύναμη. Μπορούμε να αγωνιστούμε για τα συμφέροντα των Ελληνίδων και των Ελλήνων την επόμενη μέρα.

Και θα κληθούμε να πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις. Θα έχουμε νέο Ταμείο Ανάκαμψης; Το τρέχον θα λήξει το 2026. Θα μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε ένα κοινό αμυντικό ταμείο, το οποίο θα μας βοηθήσει να θωρακίσουμε ακόμα περισσότερο τις Ένοπλες Δυνάμεις μας;

Άκουσα έναν φίλο την ώρα που ανέβηκα εδώ στην εξέδρα να φωνάζει «το νου σου στα εθνικά». Επιτρέψτε μου να κάνω μία αναφορά στα εθνικά ζητήματα, τα οποία ξέρω ότι ειδικά εδώ, στη Μακεδονία, σας απασχολούν πολύ. Και θέλω να αναρωτηθείτε πραγματικά, πότε ήταν πιο ισχυρή η Ελλάδα; Το 2019 ή σήμερα;

Σε δύο εβδομάδες από τώρα, το έλεγα και στην προηγούμενή μου ομιλία, θα βρεθώ προσκεκλημένος του Προέδρου Macron να γιορτάσουμε, να τιμήσουμε μάλλον καλύτερα, τα 80 χρόνια από την Απόβαση στη Νορμανδία. Και λίγο πριν θα επισκεφτώ το ναυπηγείο στο Λοριάν, όπου ναυπηγούνται και οι τρεις υπερσύγχρονες φρεγάτες Belharra, η πρώτη εκ των οποίων θα παραδοθεί το 2025.

Το νου μας, λοιπόν. Το νου μας στα εθνικά. Ποια ήταν η κατάσταση στην αεροπορία μας το 2019 και ποια είναι σήμερα; Με 24 υπερσύγχρονα Rafale, με τα F-16 να εξοπλίζονται, με οπλικά συστήματα τα οποία δίνουν στην Ελλάδα ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα.

Η Ελλάδα είναι δύναμη ειρήνης. Και βέβαια, επειδή έγινε και αυτή η συζήτηση, «πρέπει - δεν πρέπει ο Έλληνας Πρωθυπουργός να συναντά τον Τούρκο Πρόεδρο», βεβαίως και πρέπει. Γιατί τελικά εμείς ειρήνη θέλουμε και αυτή η πολιτική είναι που οδήγησε 14 μήνες τώρα στο Αιγαίο να μην έχουμε παραβιάσεις και παραβάσεις. Αλλά οι κόκκινες γραμμές μας είναι αδιαπραγμάτευτες και η εθνική ισχύς της χώρας προβάλλεται παντού, χωρίς εκπτώσεις.

Μιας και αναφέρθηκε και ο Απόστολος στις σχέσεις μας με τον βόρειο γείτονά μας, ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το 2019, ήμασταν στη Βουλή τότε, καταψηφίσαμε τη Συμφωνία των Πρεσπών, κάνοντας μία ουσιαστική όμως επισήμανση: ότι μία διεθνής συμφωνία, από τη στιγμή που θα κυρωθεί, δεν μπορεί να αλλάξει. Ήμουν έντιμος με τους Έλληνες πολίτες. Ποτέ δεν είπα ότι εγώ θα έρθω και θα σκίσω τη Συμφωνία, γιατί ήξερα πολύ απλά ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται.

Όμως, θέλω να είμαι πολύ σαφής και πολύ ξεκάθαρος: όσο η άλλη μεριά δεν τηρεί αυτά τα οποία έχει συμφωνήσει, τόσο ο δρόμος των Σκοπίων προς την Ευρώπη θα παραμείνει κλειστός και τόσο η Ελληνική Κυβέρνηση δεν πρόκειται να κυρώσει τα μνημόνια τα οποία έχει υποχρέωση να κυρώσει από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους και οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται από όλους, όχι μόνο από το ένα μέρος.

Αυτή, λοιπόν, στην πράξη είναι μια πολιτική πατριωτισμού της ευθύνης. Ξέρετε, στα λόγια όλοι μπορούμε να είμαστε πολεμοχαρείς «τουρκοφάγοι». Είναι πάρα πολύ εύκολο να σηκώνει κανείς τους τόνους, να ερεθίζει την κοινή γνώμη, να συναρπάζει τα πλήθη και μετά βρίσκεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες των πολιτικών του.

Η Ελλάδα σήμερα είναι πιο ισχυρή, γιατί είναι πιο ισχυρή οικονομικά, γιατί είναι πιο ισχυρή αμυντικά, γιατί έχει χτίσει τις κατάλληλες γεωπολιτικές συμμαχίες και γιατί έχει αναβαθμίσει το κύρος της και η γνώμη της μετράει. Αυτό σημαίνει στην πράξη πατριωτισμός της ευθύνης. Όλα τα υπόλοιπα είναι λόγια. Λόγια, «μπας και τσιμπήσουμε καμία ψήφο».

Και βέβαια, το ίδιο ισχύει και για τα ζητήματα που αφορούν την Εκκλησία. Και το λέω γιατί βρίσκομαι στη Βόρεια Ελλάδα και εδώ υπήρξαν και κάποια κόμματα τα οποία επικαλέστηκαν δήθεν προνομιακές σχέσεις με την Εκκλησία. Μας είπαν περίπου «τιμωρήστε κάποιους, επειδή μπορεί να έκαναν κάποιες επιλογές, διότι μόνο εμείς έχουμε την “ευλογία” της Εκκλησίας».

Ήρθε ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος και απάντησε με ευθύτητα, λέγοντας το προφανές: δεν είναι κανείς πιο χριστιανός από τον άλλον και είναι άθλια πρακτική να εργαλειοποιείται η πίστη και η ορθοδοξία. Η Εκκλησία ενώνει, δεν διχάζει.

Τα λέω όλα αυτά επανερχόμενος στη σημασία των εκλογών και στο τι θα γίνει την επόμενη μέρα, μετά τις ευρωεκλογές. Μίλησα για το Ταμείο Ανάκαμψης, μίλησα για την ανάγκη να έχουμε ενδεχομένως ένα κοινό αμυντικό ταμείο, το οποίο θα μπορεί να χρηματοδοτεί ενιαίες αμυντικές δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από το οποίο θα είμαστε μόνο ωφελημένοι.

Να πω και δύο λόγια για την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Εδώ θέλω να θυμηθείτε ότι όταν έγινε η περιβόητη Πράσινη Συμφωνία, αυτοί οι οποίοι πίεσαν πολύ ώστε να επιβληθούν δυσβάσταχτες υποχρεώσεις στους ευρωπαίους αγρότες να κάνουν την πράσινη μετάβαση δεν ήμασταν εμείς, ήταν οι Πράσινοι και οι Σοσιαλιστές. Να τα θυμίζετε αυτά σε αυτούς οι οποίοι μπορεί να έρχονται εδώ και να περιοδεύουν.

Και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ήρθε σήμερα και λέει: «ωπ, να πατήσουμε λίγο φρένο». Βεβαίως και θέλουμε να κάνουμε την πράσινη μετάβαση. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από εμάς ότι το κλίμα αλλάζει και πρέπει να προσαρμοστούμε. Αλλά μην το κάνουμε με έναν τέτοιο τρόπο που να επιβάλουμε δυσβάσταχτες υποχρεώσεις στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας, να το κάνουμε με πιο ήπιο τρόπο.

Και εμείς θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε την επόμενη μέρα στην περαιτέρω αναμόρφωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, προς όφελος των αγροτών μας. Και τα λέω αυτά σε έναν από τους πιο παραγωγικούς και εξαγωγικούς νομούς της χώρας.

Και ξέρω, κοιτάξτε, πάντα θα υπάρχουν παράπονα και δυσαρέσκειες. Πείτε μου όμως αν έχει ξαναϋπάρξει κυβέρνηση στο παρελθόν που να έχει σκύψει πάνω στα πραγματικά προβλήματα των αγροτών με τόση μεγάλη συνέπεια και τόση μεγάλη ταχύτητα. Μόνο στην Περιφερειακή Ενότητα εδώ στην Πέλλα έχουν εκταμιευθεί τα τελευταία πέντε χρόνια από τον ΕΛΓΑ παραπάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις. Τα χρήματα αυτά δεν ήταν μόνο ανταποδοτικές εισφορές των αγροτών, έβαλε το χέρι στην τσέπη και ο κρατικός προϋπολογισμός.

Ήταν δική μας απόφαση να πούμε: τα λεφτά του ΕΛΓΑ δεν φτάνουν για να μπορέσουμε να καλύψουμε τους αγρότες μας, θα πάρουμε από τον κρατικό προϋπολογισμό, με την άδεια της Ευρώπης, και θα στηρίξουμε τον ΕΛΓΑ. Και το κάναμε γιατί θέλουμε ανταγωνιστικό και δυναμικό πρωτογενή τομέα.

Και θα αναμορφώσουμε τον κανονισμό του ΕΛΓΑ για να μπορούμε να προσαρμοστούμε στις νέες κλιματολογικές συνθήκες. Θα κάνουμε και τα σημαντικά έργα διαχείρισης του νερού, τα οποία τόσο απαραίτητα είναι. Και θα στηρίξουμε κατ’ εξοχήν τον ανταγωνιστικό εξαγωγικό πρωτογενή τομέα, ο οποίος παράγει προϊόντα τα οποία μπορούν και πρέπει να είναι περιζήτητα όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλες τις αγορές.

Όσο πιο ανταγωνιστικοί είναι οι αγρότες μας, τόσο χαμηλότερο θα είναι και το κοστολόγιο. Αν μπορούμε να σας βοηθήσουμε, όπως το κάναμε με το ρεύμα. Το κάναμε με το ρεύμα -θυμάστε τις μεγάλες συζητήσεις που γίνονταν-, ήρθαμε και λύσαμε το πρόβλημα. Και είπαμε: θέλουμε να έχετε χαμηλότερο κόστος παραγωγής για να μπορείτε να είστε ανταγωνιστικοί. Αυτό βοηθάει σε όλη την αλυσίδα.

Με την ίδια προσοχή, λοιπόν, θα σκύψουμε πάνω σε όλα τα προβλήματα -κατ’ εξοχήν τα αγροτικά έχουν ευρωπαϊκή διάσταση. Εμπιστευθείτε μας,

την κυβέρνηση και τους ευρωβουλευτές μας. Ξέρουμε πολύ καλά πώς να αγωνιζόμαστε υπέρ των συμφερόντων των Ελλήνων αγροτών, των Ελλήνων κτηνοτρόφων, των Ελλήνων αλιέων.



Έχουμε, λοιπόν, πολλά να κάνουμε την επόμενη μέρα, μετά τις ευρωεκλογές, στην Ευρώπη. Και γι’ αυτό θα ψηφίσουμε. Έχουμε ένα εξαιρετικό ευρωψηφοδέλτιο, 42 γυναίκες και άνδρες, η καθεμία και ο καθένας με το δικό του ξεχωριστό βιογραφικό, για να μπορείτε να επιλέξετε αυτούς που σας εκφράζουν προσωπικά καλύτερα, για να έχουμε μια δυνατή ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο, που θα συνεργαστεί άριστα με την Ελληνική Κυβέρνηση για να μπορούμε ακριβώς να δρομολογήσουμε όλες αυτές τις σημαντικές πολιτικές.

Βλέπετε ότι αφιερώνω αρκετό χρόνο στην Ευρώπη, φίλες και φίλοι, διότι μου κάνει πραγματικά πάρα πολύ εντύπωση ότι ενώ έχουμε ευρωεκλογές και όχι εθνικές εκλογές -οι εθνικές εκλογές έγιναν και το αποτέλεσμα είναι σε όλους γνωστό, αλλά και οι ευρωεκλογές είναι εθνική κάλπη αλλά με ευρωπαϊκή διάσταση-, η αντιπολίτευση επιμένει να μιλά μόνο για την εσωτερική πολιτική κατάσταση.

Αν δει κάποιος τα προεκλογικά τους σποτ, μου θυμίζουν πάρα πολύ αυτά τα οποία γίνονταν πριν τις εκλογές του 2023: μία Ελλάδα κατεστραμμένη, όλα να πηγαίνουν στη λάθος κατεύθυνση, μία χώρα στην οποία περίπου δεν υπάρχει δημοκρατία. Και αναρωτιέμαι: αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα; Δεν αντιλαμβάνονται οι πολίτες ότι η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου παρά τις δυσκολίες;

Εγώ δεν έκρυψα ποτέ ότι έχουμε πρόβλημα ακρίβειας. Δεν το έχουμε μόνο εμείς, το έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια δεν είναι μόνο οι έλεγχοι στην αγορά και τα πρόστιμα -και βλέπετε ότι κάνουμε πολλούς και επιβάλλουμε πολλά-, είναι η μόνιμη και σταθερή βελτίωση των εισοδημάτων και κυρίως των μισθών.

Όταν ήρθα και σας μίλησα στην Κρύα Βρύση πριν από ένα χρόνο, σας είπα ότι εγώ δεσμεύομαι για ένα πράγμα για την επόμενη τετραετία: θα αυξήσουμε τους μισθούς και ο κατώτατος μισθός θα πάει στα 950 ευρώ και ο μέσος μισθός θα πάει στα 1.500 ευρώ. Ήδη, ο κατώτατος πήγε στα 830 και ο μέσος μισθός προσεγγίζει τα 1.300.

Και σήμερα, το ξέρετε καλά, ειδικά στον πρωτογενή τομέα, κοιτάξτε να δείτε πώς τα φέρνει η ζωή. Το 2019, με ανεργία 17%, έρχονταν νέοι στα γραφεία μας και μας έλεγαν «βρείτε μου μία δουλειά». Τώρα έρχονται εργοδότες και μας λένε «βρείτε εργαζόμενους». Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα.

Ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχει δυσκολία στην εύρεση εργαζόμενων στον πρωτογενή τομέα. Και ναι, εκεί που είναι απαραίτητο θα κάνουμε μεγάλες διακρατικές συμφωνίες για οργανωμένη μετάκληση, για να φέρουμε και εργάτες από το εξωτερικό εκεί όπου χρειάζεται. Δεν χρειάζεται σε όλους τους κλάδους.

Και βέβαια, στον τουρισμό, ας πούμε, που ακούω μερικές φορές γκρίνια από τους ξενοδόχους μας, μας λένε «δεν βρίσκουμε εργαζόμενους», τους λέω «ε, αν αυξήσετε και λίγο παραπάνω τους μισθούς και δώσετε ακόμα καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, θα βρείτε εργαζόμενους». Έτσι βελτιώνονται οι μισθοί. Πάνε καλά οι επιχειρήσεις, πάνε καλά και οι εργαζόμενοι.

Αυτή είναι, λοιπόν, η εικόνα της Ελλάδας σήμερα. Όχι μια κατεστραμμένη χώρα, μία χώρα η οποία βγήκε από μία πρωτοφανή δεκαετή κρίση με την κοινωνία όρθια. Στάθηκε όρθια η χώρα και τώρα πια συγκλίνει με μεγάλη ταχύτητα με την Ευρώπη.

Και γι’ αυτό στα εσωτερικά πολιτικά συμπεράσματα που θα βγουν από τις εκλογές, θέλω το βράδυ των εκλογών να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία για ένα πράγμα: η Νέα Δημοκρατία θα παραμείνει η κυρίαρχη πολιτική δύναμη στη χώρα, που θα καθορίσει τις πολιτικές εξελίξεις.

Να μη δώσουμε πάτημα σε κάποιους να θέσουν σε αμφισβήτηση τη λαϊκή ετυμηγορία των εκλογών του περασμένου Ιουνίου, γιατί θα θελήσουν να το κάνουν. Μην έχουμε καμία αυταπάτη ότι αν το αποτέλεσμα είναι πολύ κατώτερο των προσδοκιών μας, κάποιοι θα βγουν και θα πουν: «να, αυτή η κυβέρνηση δεν έχει νομιμοποίηση», ας πούμε, «να κάνει τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις».

Στην επόμενη κατάληψη πανεπιστημίου την οποία θα εκκενώσουμε, θα είναι απ’ έξω και θα λένε: «δεν μπορείτε να το κάνετε γιατί δεν έχετε», δήθεν, «νομιμοποίηση να κάνετε κάτι τέτοιο».

Θα τους διαψεύσουμε, όμως, και πάλι. Θα τους διαψεύσουμε και πάλι. Στις 9 Ιουνίου η Νέα Δημοκρατία θα πετύχει μία ακόμα μεγάλη εκλογική νίκη και θα απαντήσουμε όλοι μαζί, το κόμμα, τα στελέχη μας, οι βουλευτές μας -βλέπετε, είμαστε σε φάση μεγάλης κομματικής, θα έλεγα, υπερδιέγερσης- θα απαντήσουμε στον μεγάλο κίνδυνο των ευρωεκλογών, που δεν είναι άλλος από την αποχή.

Βρίσκομαι εδώ μαζί σας και μιλάω τόσο πολύ για την Ευρώπη για να εξηγήσω γιατί αυτές οι εκλογές έχουν τελικά μεγάλη σημασία. Δεν είναι αδιάφορο το τι θα γίνει στις 9 Ιουνίου και πρέπει να απαντήσουμε στον κίνδυνο της αποχής και της αδιαφορίας, με πολιτικά και με θεσμικά εργαλεία.

Εμείς, ήδη, το πρώτο θεσμικό εργαλείο το χρησιμοποιήσαμε, ψηφίσαμε μόνοι μας την επιστολική ψήφο. Μόνοι μας το κάναμε, με τη δήθεν προοδευτική αντιπολίτευση να καταψηφίζει τον νόμο. Και έχουμε 200.000 συμπολίτες μας, 50.000 από το εξωτερικό, από την Παπούα - Νέα Γουινέα μέχρι τη Χιλή, οι οποίοι θα ψηφίσουν και μας στέλνουν πολύ συγκινητικά μηνύματα και μας λένε «επιτέλους, επιτέλους κάνατε το αυτονόητο, γινόμαστε κι εμείς μια κανονική χώρα».

Και πάρα πολλοί, βέβαια, συμπολίτες μας εντός Ελλάδας, ηλικιωμένοι, ανάπηροι, άνθρωποι που δεν μπορούν να μετακινηθούν για επαγγελματικούς λόγους. Σημαντική παρακαταθήκη θεσμική στο να αυξήσουμε τη συμμετοχή. Αλλά η συμμετοχή είναι και μία πολιτική διαδικασία.

Είμαστε το μεγαλύτερο κόμμα στην Ελλάδα, με την καλύτερη οργάνωση, και πρέπει να κινητοποιήσουμε τον κόσμο μας, τους ανθρώπους που μας ψήφισαν, να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση, να εξηγήσουμε με απλά λόγια γιατί αυτές οι ευρωεκλογές έχουν τόσο μεγάλη σημασία.

Έχουν μείνει ακριβώς τρεις εβδομάδες μέχρι τη λήξη της προεκλογικής περιόδου, 21 μέρες, τις μετράω εγώ μία-μία όπως καταλαβαίνετε, γιατί τρέχω σε όλη την επικράτεια. Και πρέπει να ασκήσω και τα καθήκοντά μου ως Πρωθυπουργός ταυτόχρονα, γιατί η διακυβέρνηση της χώρας, η ευθύνη αυτή δεν σταματάει.

Το κάνω, όμως, όπως το κάνουν και όλα τα στελέχη, γιατί θέλω να πολεμήσω την αδράνεια, την αδιαφορία ή και αυτή την αίσθηση που μπορεί να υπάρχει, «να στείλουμε μήνυμα», λέει. «Στείλτε μήνυμα».

Ναι, στείλτε μήνυμα. Στείλτε μήνυμα σταθερότητας, συνέπειας, συνέχειας και στήριξης στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουν οι πολίτες. Είναι το ίδιο μήνυμα που έστειλαν στις διπλές κάλπες του Μαΐου και του Ιουνίου.

Κλείνοντας, λοιπόν, θέλω και πάλι να σας πω καταρχάς ένα μεγάλο «ευχαριστώ», διότι όταν σας ζήτησα στην τελευταία μου επίσκεψη στην Πέλλα να μας στηρίξετε, το κάνατε. Το κάνατε και μας δώσατε πολύ υψηλά ποσοστά και εδώ στη Μακεδονία.

Θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά και τους παλιούς αγωνιστές της παράταξης, αυτούς που μας κράτησαν όρθιους σε πολύ δύσκολες στιγμές. Θέλω να ευχαριστήσω τους νέους φίλους μας, οι οποίοι συμπαρατάχθηκαν με τη Νέα Δημοκρατία, και σίγουρα ανάμεσά μας υπάρχουν άνθρωποι που μας ψήφισαν για πρώτη φορά το 2019, μπορεί να μας ψήφισαν για πρώτη φορά το 2023. Διότι πείστηκαν τελικά ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η πιο κατάλληλη να αναλάβει τη δύσκολη άσκηση της διακυβέρνησης του τόπου.

Θέλω να ευχαριστήσω τα νέα παιδιά, ειδικά αυτούς οι οποίοι ψήφισαν και θα ψηφίσουν για πρώτη φορά. Διότι σε κάθε κάλπη, τώρα σε αυτή την εκλογή, θα μπει η γενιά του 2007, θα ψηφίσουν για πρώτη φορά. Και γι’ αυτούς τελικά εργαζόμαστε, για τη νέα γενιά. Για να μπορούν τα νέα παιδιά, τα παιδιά μας, τα εγγόνια σας, να έχουν μια προοπτική να ζήσουν σε μια καλύτερη χώρα από αυτή των γονιών τους, των παππούδων τους και των γιαγιάδων τους. Αυτό περνάει και μέσα από την ευρωκάλπη, περνάει και μέσα από τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου.

Κρατώ, λοιπόν, τη θετική σας ενέργεια, το χειροκρότημά σας, την αγάπη σας, το χαμόγελό σας. Κρατώ ότι η Πέλλα είναι πάντα γουρλίδικη για εμένα και τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε μαζί να πετύχουμε μια ακόμη μεγάλη εκλογική νίκη το βράδυ της 9ης Ιουνίου.

Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, καλό αγώνα.

