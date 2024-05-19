Γεγονότα



1822:Αμφίρροπη ναυμαχία διεξάγεται στα ανοιχτά της Χίου, ανάμεσα σε μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία (Μιαούλης, Τσαμαδός, Σαχτούρης κ.ά.).

1919: Ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της Γενοκτονίας των Ποντίων.

1962: Η Μέριλιν Μονρόε τραγουδάει αισθησιακά το «Happy Birthday» προς τιμήν του αμερικανού προέδρου, Τζον Κένεντι, στο πάρτι γενέθλιων του.

1973: Ο αντιπρόεδρος της Χούντας, Νικολάος Μακαρέζος, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο. Συναντάται με τον Μάο Τσε Τουνγκ και του επιδίδει μήνυμα του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου.

1978: Οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο τους σινγκλ «Sultans of Swing», που ηχογραφήθηκε για 120 δολάρια.

2012: Η Τσέλσι νικάει στα πέναλτι με 4-3 την Μπάγερν Μονάχου (κανονικός αγώνας και παράταση 1-1) και κατακτά το πρώτο Τσάμπιονς Λιγκ της ιστορίας της.



Γεννήσεις



1795: Τζονς Χόπκινς, αμερικανός επιχειρηματίας, ο οποίος χρηματοδότησε την ίδρυση του ονομαστού πανεπιστημίου της Βαλτιμόρης που φέρει το όνομά του. (Θαν. 24/12/1873)

1909: Νίκολας Γουίντον, γνωστός και ως ο «Βρετανός Σίντλερ», ο οποίος είχε σώσει κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 669 παιδιά από την Τσεχία και τη Σλοβακία, στην πλειονότητά τους εβραϊκής καταγωγής, από βέβαιο θάνατο στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης. (Θαν. 1/7/2015)

1945: Πιτ Τάουνσεντ, άγγλος ρόκερ, από τα ιδρυτικά μέλη των «Who».

Θάνατοι



1825: Κλοντ Ανρί ντε Σεν-Σιμόν, γάλλος πρώιμος σοσιαλιστής θεωρητικός, η φιλοσοφική και πολιτική σκέψη του οποίου έθεσε τα θεμέλια πολλών φιλοσοφικών θεωριών του 19ου αιώνα και κυρίως του Μαρξισμού, του Θετικισμού, και της επιστήμης της Κοινωνιολογίας. (Γεν. 17/10/1760)

1898: Γουίλιαμ Γκλάντστοουν, γνωστός στους έλληνες ως Γλάδστων, βρετανός πρωθυπουργός και φιλέλληνας. Προς τιμήν του μία οδός στο κέντρο της Αθήνας φέρει το όνομά του (Οδός Γλάδστονος). (Γεν. 29/12/1809)



1935: Τόμας Έντουαρντ Λόρενς, άγγλος στρατιωτικός, αρχαιολόγος και συγγραφέας, γνωστότερος ως «Λόρενς της Αραβίας». Ηγήθηκε της εξέγερσης των Αράβων εναντίον των Οθωμανών. (Γεν. 16/8/1888)

