Καταρρακτώδεις βροχές στη Γερμανία - Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους

Εκατοντάδες άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, ενώ σταμάτησε η λειτουργία ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στη νοτιοδυτική Γερμανία, ύστερα από πλημμύρες που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές, ανακοίνωσαν τα ξημερώματα του Σαββάτου οι αρχές και γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Η στάθμη των υδάτων αυξάνεται ιδιαίτερα γρήγορα στην περιοχή του κρατιδίου Ζάαρλαντ, στα σύνορα με τη Γαλλία και τη γαλλική διοικητική περιφέρεια Μοζέλ, που επίσης πλήττεται από πλημμύρες ύστερα από μεγάλες βροχοπτώσεις.

Η γερμανική υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας κάλεσε τον πληθυσμό του Ζάαρλαντ να δείξει τη μέγιστη επαγρύπνηση και να αποφεύγει τα υπόγεια των σπιτιών, ιδίως μετά το σπάσιμο φράγματος στην κοινότητα Κουίερσιντ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, η υποχώρηση του φράγματος είχε ως αποτέλεσμα οι αρχές να διακόψουν τη λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος σε αυτήν την περιοχή.

Η εφημερίδα αναφέρεται σε «πλημμύρες του αιώνα» στο Ζάαρλαντ, ενώ συνεχίζεται η άνοδος της στάθμης των υδάτων.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς αναμένεται να μεταβεί σήμερα στην περιοχή.

Στη Ρηνανία-Παλατινάτο, το γειτονικό κρατίδιο, το οποίο διαρρέει επίσης ο ποταμός Ζάαρ, παραπόταμος του Μοζέλλα, η πυροσβεστική υπηρεσία κάλεσε περίπου 200 κατοίκους της περιοχής Σόντεν να απομακρυνθούν από τις εστίες τους λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων. Αυτοί θα πρέπει να καταλύσουν σε σχολείο.

Πυροσβέστες χρειάστηκε να επέμβουν σε πολλές περιοχές της νοτιοδυτικής Γερμανίας για να απομακρύνουν κατοίκους, φοβούμενοι κατολισθήσεις λόγω των πλημμυρών.

Η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε παράλληλα προειδοποίηση για «μαζικές» πλημμύρες στις περιοχές αυτές, ιδιαίτερα στο Ζάαρλαντ και σε τμήμα των κρατιδίων Βάδη-Βυρτεμβέργη, Έσση και Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

Οι δημοτικές αρχές της Ζααρμπρίκεν, πρωτεύουσας του κρατιδίου Ζάαρλαντ, κάλεσαν τον πληθυσμό να παραμείνει στα σπίτια του και προειδοποίησαν για τον κίνδυνο διακοπών ρεύματος. Επίσης διακόπηκε η κυκλοφορία σε αυτοκινητόδρομο και εκατοντάδες πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν.

Στη Γαλλία, η διοικητική περιφέρεια της Μοζέλ τέθηκε σε κόκκινο συναγερμό για πλημμύρες λόγω βροχοπτώσεων, ενώ η πυροσβεστική αναγκάστηκε να επέμβει σε εκατοντάδες περιστατικά στις κοινότητες στις οποίες το νερό έφτανε σε ορισμένες περιπτώσεις σε ύψος 40 εκατοστών στους δρόμους.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Ζεράλντ Νταρμανέν κάλεσε τους κατοίκους της Μοζέλ σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X να δείξουν «τη μέγιστη προσοχή και σεβασμό στις συστάσεις των αρχών».

Οι δυνάμεις της τάξης έχουν καλέσει τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Σύμφωνα με απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα η πυροσβεστική υπηρεσία της διοικητικής περιφέρειας, «σχεδόν 177 κοινότητες αντιμετωπίζουν συνέπειες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

