Επιθέσεις της Ρωσίας με drones εναντίον διαφόρων περιοχών της Ουκρανίας

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ενημέρωσε πως εξαπολύθηκαν νέες μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές, κυρίως με drones, τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα, ρωσικές επιδρομές με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα έγιναν μεταξύ άλλων στο Κίεβο, στη Βινίτσια (νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας), στη Σούμι (βορειοανατολικά), στην Τσερκάσι, στη Μικολάιφ και στην Οδησσό (νότια).

Εκρήξεις ακούστηκαν σε μεγάλο μέρος της χώρας, πολλές περιφέρειες της οποίας κηρύχθηκαν σε κατάσταση συναγερμού. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινωθεί πληροφορίες για θύματα ή ζημιές.

Παράλληλα, εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στη χερσόνησο της Κριμαίας, που προσάρτησε η Μόσχα το 2014, κάτι που δεν αναγνωρίζουν το Κίεβο και οι σύμμαχοί του στη Δύση.

Η αντιαεροπορική άμυνα στη Σεβαστούπολη απέκρουσε πυραυλική επίθεση, ανέφερε ο διορισμένος από τη Μόσχα αξιωματούχος Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ μέσω Telegram. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αναφέρθηκαν θύματα, ούτε ζημιές σε πολιτικές υποδομές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

