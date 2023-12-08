Επιστολή σε περίπου 20 ευρωπαίους ηγέτες έστειλε το Ισραήλ προειδοποιώντας ότι μυστικά δίκτυα της Χαμάς λειτουργούν σε όλη την Ευρώπη.

Ο επικεφαλής της έρευνας στο Υπουργείο Υποθέσεων Διασποράς του Ισραήλ προειδοποίησε ότι η Χαμάς έχει ένα «σύνθετο δίκτυο μίσους που λειτουργεί σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των δυτικών και άκρως δημοκρατικών».

Όπως είπε στελέχη και υποστηρικτές της Χαμάς σε όλη την Ευρώπη είναι ενεργοί και υπογράμμισε ότι «η δραστηριότητά τους έχει ήδη αποφέρει αποτελέσματα και έχει συνέπειες».

Οι προειδοποιήσεις έρχονται καθώς εντείνονται οι φόβοι για τρομοκρατικές επιθέσεις που θα πραγματοποιηθούν φέτος τα Χριστούγεννα.

Η ΕΕ αυτή την εβδομάδα προειδοποίησε ότι υπάρχει «τεράστιος κίνδυνος τρομοκρατικών επιθέσεων» τις επόμενες εβδομάδες, με τις εντάσεις να πυροδοτούνται από την οργή που προκαλεί ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς.

Οι νέες αυτές προειδοποιήσεις μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι, κοντά στον Πύργο του Άιφελ αφήνοντας έναν νεκρό και δύο τραυματίες.

Πηγή: skai.gr

