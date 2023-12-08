Η σοκαριστική πλευρά της σκλαβιάς στην αρχαιότητα που διαπιστώθηκε στην Πομπηία

Αρχαιολόγοι στην αρχαία ρωμαϊκή πόλη της Πομπηίας ανακάλυψαν ένα «αρτοποιείο-φυλακή» όπου κλειδώνονταν μέσα σκλάβοι και γαϊδούρια για να αλέθουν σιτηρά για την παρασκευή ψωμιού.

Ένα στενό δωμάτιο χωρίς θέα στον έξω κόσμο και με μικρά παράθυρα ψηλά στον τοίχο με σιδερένιες ράβδους αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια των ανασκαφών, που γίνονται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου έργου για τη στερέωση πλαγιών γύρω από τις ανεξερεύνητες περιοχές της πόλης.

Εσοχές στο πάτωμα συντόνιζαν την κίνηση των ζώων που αναγκάζονταν να κινούνται με δεμένα μάτια για ώρες, ανέφερε η ανακοίνωση του Αρχαιολογικού Πάρκου.

«Είναι ένας χώρος στον οποίο πρέπει να φανταστούμε την παρουσία ανθρώπων-δούλων... είναι η πιο σοκαριστική πλευρά της δουλείας στον αρχαίο κόσμο» και της «ωμής βίας» αυτής, δήλωσε ο Γκάμπριελ Ζούχτριγκελ, διευθυντής του Αρχαιολογικού Πάρκου της Πομπηίας.

Το αρτοποιείο ήταν μέρος του χώρου εργασίας ενός μεγάλου σπιτιού του οποίου ο οικιστικός χώρος ήταν διακοσμημένος με καλοδιατηρημένες τοιχογραφίες.

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τον Αύγουστο ένα μικρό υπνοδωμάτιο σε μια ρωμαϊκή έπαυλη κοντά στην Πομπηία, που θεωρείται βέβαιο ότι χρησιμοποιείτο από δούλους, ρίχνοντας φως στην κατάσταση στην οποία ζούσαν στον αρχαίο κόσμο.

Η Πομπηία και η γύρω περιοχή βυθίστηκαν από ηφαιστειακή τέφρα όταν το βουνό-ηφαίστειο Βεζούβιος εξερράγη το 79 μ.Χ., σκοτώνοντας χιλιάδες Ρωμαίους που δεν γνώριζαν ότι ζούσαν κάτω από ένα από τα μεγαλύτερα ηφαίστεια της Ευρώπης.

Η έκρηξη έθαψε την πόλη με ένα παχύ στρώμα στάχτης, διατηρώντας τη μορφή πολλών κατοίκων και κτιρίων της πόλης.

Στην αρχαία πόλη υπάρχει τα τελευταία χρόνια μια έκρηξη αρχαιολογικής δραστηριότητας με στόχο να σταματήσουν χρόνια παραμέλησης, κυρίως χάρη σε ένα έργο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, χρηματοδοτούμενο από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύψους 105 εκατομμυρίων ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

